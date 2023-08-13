Петербургу показали, в чем сила. Что «Иван Грен» привез в рамках агитационно-пропагандистской акции

Фото: Сергей Николаев//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На набережной Лейтенанта Шмидта открыли трапы, ведущие к большому десантному кораблю «Иван Грен» — с 12 августа здесь проходит военная акция «Сила в Правде». Петербуржцы могут увидеть «трофеи и нацистскую литературу, добытые российскими воинами в ходе специальной военной операции». Выставка пробудет у набережной до 16 августа, а потом отправится в Кронштадт, Калининград, Северодвинск.



Сергей Николаев

Шли мимо Уже после официального открытия пресс-служба Минобороны сообщила о том, что пришвартованный на набережной Лейтенанта Шмидта «Иван Грен» участвует в «агитационно-пропагандистской акции «Сила В Правде». «Выставку военных трофеев и нацистской литературы» презентовали главком ВМФ Николай Евменов и вице-губернатор Кирилл Поляков. В официальной части принимали в юнармейцы, вели посвященные событиям на Украине дискуссии, а после — открыли военный корабль для всех желающих. Корреспондент «Фонтанки» стал одним из первых посетителей.

Так как официального анонса агитационно-пропагандистской акции в СМИ не было, петербуржцы могли узнать о выставке или в случайных новостях, или… «Мы вообще мимо проходили», — рассказывает мама двоих мальчиков. «Ой, мы тоже, — подхватывает девушка в паре с мужчиной. — Мы вообще на подлодку пришли посмотреть, а тут целый корабль стоит».

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Перед трапом всех останавливают, военнослужащий предупреждает, что пускать на корабль будут группами по 20 человек. Считают, разумеется, неточно.

Далее следует инструктаж. Посетителей предупреждают, что палуба не идеально ровная, на ней какое-то количество выпуклостей — креплений для военной техники и вертолетов. Детей просят держать рядом, не поднимать на руки.

Информацию о корабле рассказывают еще на причале. Большой десантный «Иван Грен» — головной корабль проекта 11711, был построен калининградским судостроительном заводом «Янтарь», вошел в состав Северного флота 20 июня 2018 года, неоднократный участник Главного военно-морского парада.

Основное предназначение бдк «Иван Грен» — перевозка военной техники. Вмещает до 300 десантников, 13 танков или 36 основных типов бронемашин. На палубе помещается два вертолета. Первое, что вы увидите, поднявшись на борт «Ивана Грена», — моряков с автоматами. Это новое. Во времена, когда «открытые палубы» были в Петербурге частым явлением, так открыто безопасность не обеспечивали. Экскурсовод еще раз всех приветствует, обращает внимание на крепления на палубе и переходит к первой части «Силы В Правде».

Военный вернисаж Выставка картин проходит в формате «без комментариев», военнослужащие, которые проводят экскурсию, дают посетителям возможность самим рассмотреть творчество современников. Самые яркие: «Память не уничтожить» А.Г. Ваганова — на картине страны Балтии, Польша и Украины стоят в одном ряду с фашистской Германией.

А.Г. Ваганова — на картине страны Балтии, Польша и Украины стоят в одном ряду с фашистской Германией. «Война до последнего украинца» того же автора. На ней изображен президент Украины Владимир Зеленский и его «американская тень», которая якобы управляет им. Военнослужащие, идущие под руководством Зеленского, плавно перетекают в кресты.



того же автора. На ней изображен президент Украины Владимир Зеленский и его «американская тень», которая якобы управляет им. Военнослужащие, идущие под руководством Зеленского, плавно перетекают в кресты. «Восстановим!» — полотно отражает разрушенный с началом военной операции Мариуполь, часть которого умещается в фигуре, напоминающей лист. В этом листе Мариуполь с небоскребами, телебашней, парком, а черешок этого листа — Россия и ЛДНР.

«Сильные картины», — единственное что сказал один человек из всей группы.

Фото: Сергей Николаев//«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Нацистская литература Под нацизмом (это сокращенный вариант термина «национал-социализм» — нем. «Nationalsozialismus») обычно понимается форма общественного устройства, объединяющая социализм с крайним национализмом (расизмом), а также идеология, на основе которой обосновывается существование такого социального порядка*. На парте, устланной красной скатертью, выложены образцы современной украинской символики вооруженных формирований: шевроны полиции, официальных войск Украины и почему-то ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).



«Так, а где Азов?** (организация признана террористической и запрещена на территории РФ)», — интересуется один из мужчин. «Вот», — вежливо указывает сотрудник экспозиции.

Меня же заинтересовали документы, которые лежат в крайне правом углу стола. Вот военный билет некого Андроника Владимира Дмитриевича. Дата рождения: 13 травня (мая) 1975 года. Надо же, на пару месяцев старше моей мамы. — А что случилось с людьми, которыми принадлежали эти документы? — Вероятнее всего, они мертвы, — отвечает военнослужащий. Еще одна интересная вещица — бортовая книжка с позывными и координатами. На ней маркером нарисована свастика. Еще одно свидетельство времени — повестка на войну. Ее получил Бабейко Андрей Витальевич 1986 года рождения. Сопровождающий видит мой интерес и говорит: — Сейчас на Украине повестки не выдают, «так скручивают, без разбора».

Еще один стол с нацистской литературой. Беру в руки учебник «Мировой истории» для одиннадцатиклассников. — А где тут нацистское? — Ну, там вчитываться надо, так сходу не скажу. Ищу сам. Нахожу раздел «Агрессия России против Украины и ее влияние на международные отношения». Для практического занятия по этой теме школьников просят ознакомиться с памяткой работы и целью: «Охарактеризовать суть конфликта между Россией и Украиной в контексте международных отношений; пояснить, почему конфликт в корне изменил систему международных отношений».

Остальные посетители листают комиксы, где «ватник — еще самая приличная номинация русских». Меня больше привлек учебник — то, чему официально учат детей на Украине. Признаюсь, имена украинских авторов мне мало знакомы, но про Лесю Украинку точно слышал. В Москве в ее честь установлен памятник, на Украинском бульваре, который соединяет пространство перед гостиницей «Украина» и площадью у Киевского вокзала. Открыт в 2006 году.

Отрывок из стихотворения «Колискова»: Місяць яснесенький Промінь тихесенький Кинув до нас... Спи ж ти, малесенький, Поки є час! (Промінь — луч, час — время. — Прим. Ред.) Возможно, не туда посмотрел. — А украинский язык российские военнослужащие, проходящие службу на Украине, учат? — Нет, они там и так все понимают, — говорит офицер. — Они на суржике говорят, — подключается к разговору женщина. Военные трофеи В десантном отделении корабля можно ознакомиться с тем, что в официальном релизе Минобороны названо «военными трофеями, добытыми российскими воинами в ходе специальной военной операции». Среди них — 30-мм автоматические пушки, ранее составлявшие боевой модуль речных патрульных катеров ВМС Украины типа «Гюрза», захваченные в результате боев за Мариуполь. Пограничные военные катера UMS-1000 — еще один экспонат «Силы В Правде». Они перешли под контроль российских войск 28 февраля 2022 года, вместе с Бердянском.

На выставке можно увидеть советский бронетранспортер БТР-4МВ. Это — в июне 2023 года после боев у населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Спорное и Белогоровка. Американская боевая бронированная машина International MaxxPro, как говорят, была в Белгородской области. Посетители фотографировались с бронетехникой на фоне плаката «Нам такой Запад не нужен».

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Атмосфера на корабле праздничная, будто боевые действия уже остались в прошлом: родители ставят детей возле военной техники и щелкают на свои смартфоны. Мужчины задают вопросы по технической части: какую скорость развивает корабль, какие антенны установлены на борту, сколько танков вмещается. Женщины позируют перед камерой — с детьми и без.



На специфические вопросы моряк-экскурсовод обещает ответить индивидуально, а с остальными прощается. Экскурсия подходит к концу.

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Спустившись на землю, у человека три пути: налево — в военторг, по центру — выход, а вот справа юнармейцы предлагают написать письмо военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Из моей группы многие улыбнулись, но прошли мимо. Я сначала тоже. А потом вернулся.

Выдали лист бумаги. — А что писать? — Что пожелаете нужным. Синим фломастером пишу: «Дорогие солдаты, поскорее возвращайтесь домой — обратно к мирной жизни».

Мое письмо приняли. Константин Митягин, «Фонтанка.ру»

*Иванов А.Ю. «Понимание термина «Нацизм» применительно к статье 354. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации» Вестник Краснодарского университета МВД России, no. 2 (36), 2017, pp. 73–75. **2 августа 2022 года Верховный суд Российской Федерации признал полк «Азов» террористической и экстремистской организацией, полностью запретив его деятельность на территории России.