Тариф «Детский». Петербургский таксист принял роды у пассажирки

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

29-летний Исламбек Касымжан уулу родом из Киргизии. Он живет в Петербурге с 2019 года. Сначала устроился в такси, но после начала пандемии коронавируса перешел на работу в автосервис. Буквально два месяца назад мужчина решил снова стать водителем «Яндекс Такси» и судьба подкинула ему особый заказ. Принимал он его, когда пассажиров было двое, завершал — уже с тремя. Вместе с «Фонтанкой» он проехался по маршруту снова и вспомнил, как это было.



Вас ожидает… Серая «Киа Рио» подъехала к дому на Русановской улице около 8 утра 3 августа. У парадной стояли беременная женщина и ее муж. Они вызвали такси до роддома № 9 на улице Орджоникидзе, 47. Водитель признается, что сразу почувствовал неладное, потому что пассажирка тяжело дышала, но ему передалось внешнее спокойствие ее супруга. «Значит, все в порядке», — рассудил он и включил первую передачу.



Первая треть пути прошла спокойно, но когда переехали через Володарский мост, около перекрестка Ивановской и Бабушкина женщина закричала. Исламбек прибавил газу. Чувствовалось, что в салоне начинала расти паника, меж тем, ехать оставалось чуть больше половины. Еще через несколько минут пассажирке стало совсем плохо.



«Я, как водитель такси, прекрасно понимал, когда ты пассажира забираешь и везешь из точки А до точки Б, несешь за него ответственность», — говорит Исламбек. Он даже думал где-нибудь остановиться, но рассудил, что не готов к оказанию первой помощи, и поэтому решил как можно быстрее добраться до роддома, чтобы роженице уже профессиональную помощь оказали врачи.

«Вот за что можно любить Питер!» Градус паники в салоне повысился настолько, что эмоции хлынули на проезжую часть. Таксист стал всеми возможными способами оповещать других участников движения о том, что ситуация чрезвычайная: включил аварийку, стал сигналить, открыл окно, высунулся в него, махал рукой и кричал. В это утро даже в тех местах, где обычно нет пробок, они собрались, вспоминает Исламбек, но случилось чудо — водители стали расступаться и пропускать его, хотя не были обязаны. В какой-то момент он беспрепятственно ехал по дороге, не сбавляя скорости.



«Чувство было такое, как будто нас сопровождает гаишник. Вот за что можно любить Питер! — хвалит город Исламбек. — Почему я с 2019 года здесь нахожусь — здесь народ вежливый. Я бывал в Москве по делам. Не хочу ничего плохого сказать, но там люди другие, отношение водителей друг к другу другое. Здесь более культурное и вежливое что ли. Что-нибудь тебе надо — подскажут, попросишь — помогут. У меня была ситуация, по дороге машина поломалась. Остановился незнакомый человек, помог».



Водительская солидарность на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов вышла на новый уровень. При повороте налево на «встречке» автомобиль, среагировавший на сигналы такси, вылез из полосы и перегородил собой поток, чтобы «аварийная» «Киа» быстро покинула перекресток.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Было немного обидно» Но в какой-то момент везение временно кончилось. На последнем повороте пришлось постоять. Роженица подсказывала, как лучше доехать. Эти роды были для нее не первыми. Как вспоминает водитель, она даже успокаивала своих спутников, повторяя: «Все будет хорошо, все будет хорошо, мы сейчас доедем».



Когда до роддома оставались десятки метров, иномарка нырнула в первый от разворота въезд. Оказалось, не туда, и автомобиль приехал не к главному входу, а к служебному КПП со шлагбаумом. Муж роженицы пулей вылетел из салона за врачами, а водитель стал ловить прохожих и просить у них помощи. Все было как во сне, сам точно не помнит, что делал и говорил.

За автомобилем выстроилась вереница других машин. Исламбек обежал их все в поисках помощи. Сейчас, оглядываясь назад, думает, что, со стороны выглядел как сумасшедший. Вокруг собралась толпа пешеходов, но никто из них тоже не откликнулся на просьбу. И с одной стороны, Исламбек их понимает, все-таки когда ты не врач, не знаешь, что делать и боишься навредить, с другой стороны, ему стало немного обидно.



«Стояли молодые и пожилые, у многих в руках был телефон, наверное, кто-то снимал в этот момент. Вот так держали [камерой вперед], — уточняет он. — Я ко всем подходил. Наверное, мне даже пришлось сказать, что там русская женщина рожает. Вот что было немного обидно, что мне пришлось это слово сказать. Я не хотел его говорить, акцентировать на этом внимание».

Достал ребенка и пошел дальше У пассажирки на заднем сиденье продолжались роды. Исламбек увидел, что ребенок уже выходит и решил, что надо принимать. У него самого нет жены и детей, поэтому все происходящее было в новинку. Разве что в кино что-то видел, но кому и когда это помогало. На его счастье, подошел человек, которого Исламбек описал как русского мужчину с бородой. Он-то и достал малышку. - Просто подошел спокойно и достал ребенка? - Без всяких эмоций! Он сначала спросил: «Что надо делать? Чем помочь?» Потом она родила. Ребенка завернули в спортивку (спортивную толстовку Исламбека. — Прим. ред.) и отдали маме.

- А он врач что ли? - Я даже не знаю, кто он. Я потом сел впереди и стал с ней разговаривать, потому что, когда она молчала, мне казалось, что вдруг ей там плохо и она уже не дышит. Думал, что этим ее успокаиваю. Не знаю, помог — не помог. Но когда уже опомнился, того мужчины не было. Потом Исламбек не выдержал и сам побежал в роддом. На полпути ему встретились врачи с медицинской каталкой. Они обрезали новорожденной девочке пуповину.

«Одного врача хорошо запомнил, потому что она подошла и обняла меня, сказала, что я молодец. Видимо, подумала, что я принял роды. Когда она меня обняла, тогда я уже успокоился. Все прошло», — улыбается таксист. Напоследок мама девочки тоже поблагодарила его. Муж женщины рассказал «Фонтанке, что сейчас с ней все нормально.

Бывало всякое

Это не единственный раз, когда Исламбек подвозил пассажира в экстренной ситуации. Однажды ночью к нему сел ничем не примечательный молчаливый мужчина, от которого исходил характерный металлический запах крови. Как выяснилось, у него был порез на животе, с которым тот ехал в больницу, а говорить не было сил. Потом пассажир все же объяснил, что занимался ремонтом дома и что-то пошло не так. Правда это или нет, знать не обязательно.



Несмотря на то, что в случается всякое, таксист говорит, что ему нравится его работа. «Бывает, каждый день работаешь, допустим, с девяти утра до семи вечера, устаешь, и в конце смены к тебе попадают такие позитивные пассажиры, с которыми ты только познакомился, а уже разговариваешь как с родными. Это поднимает настроение, забываешь, что устал, — отмечает он. — А когда тебе попадаются хорошие люди, ты с ними разговариваешь, смотришь на себя, находишь минусы и исправляешься».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

