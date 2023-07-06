    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    762мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.57eur100.72

    Fontanka.Digital

    «Не поступайте так, как я»: женщина-сексолог с кофточкой нараспашку рассказала на видео, как решилась на это

    2122
    15 комментариев

    Ирина Ионова работает сексологом в Москве. В Петербург она приехала послушать музыку, но сама «раскачала» весь город, показав в знак благодарности грудь водителю, который пропустил её на Жуковского.

    Она рассказала «Фонтанке» о том, как так вышло, на видео. Говорит, приехала в Петербург на фестиваль музыки «ВКонтакте» 2–3 июля вместе с совершеннолетней дочерью. 3 июля дочь заболела, и Ирина вышла в аптеку. По дороге она переписывалась с любимым, обсуждая, что нужно завести еще детей. В процессе разговора она сама не заметила, как вышла на проезжую часть.

    Что дальше — в нашем видео, а большое интервью с Ириной — в материале «Фонтанки». И да, она настоящая!

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Fontanka.digitalГрудьЖуковскогоУлица ЖуковскогоОбнаженнаягрудьИринаионоваСексологСекс
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    ZyXEL06 Июл 2023 в 22:23
    Класс
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close