«Не поступайте так, как я»: женщина-сексолог с кофточкой нараспашку рассказала на видео, как решилась на это

Ирина Ионова работает сексологом в Москве. В Петербург она приехала послушать музыку, но сама «раскачала» весь город, показав в знак благодарности грудь водителю, который пропустил её на Жуковского.
Она рассказала «Фонтанке» о том, как так вышло, на видео. Говорит, приехала в Петербург на фестиваль музыки «ВКонтакте» 2–3 июля вместе с совершеннолетней дочерью. 3 июля дочь заболела, и Ирина вышла в аптеку. По дороге она переписывалась с любимым, обсуждая, что нужно завести еще детей. В процессе разговора она сама не заметила, как вышла на проезжую часть.
Что дальше — в нашем видео, а большое интервью с Ириной — в материале «Фонтанки». И да, она настоящая!