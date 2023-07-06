Она настоящая! Девушка из нашумевшего ролика рассказала, почему решила отблагодарить водителя голой грудью

Фото: из личного архива героини Поделиться Поделиться





Девушка, которая отблагодарила водителя за вежливость, показав обнаженную грудь, оказалась сексологом из Москвы. В разговоре с «Фонтанкой» Ирина Ионова согласилась отвечать на любые вопросы и рассказала, почему поведение автомобилиста вызвало у нее такую реакцию, настоящая ли у нее грудь, почему разговаривать с людьми о сексе важно именно сейчас и почему вид женской груди так радует людей.



— Ирина, что это было? Версию «глазами водителя» мы видели, а что случилось на самом деле?



— В Петербург я приехала из Москвы на VK Fest вместе с дочкой. Мы весь день там гуляли, смотрели и слушали, я очень сильно вдохновилась. Познакомилась с блогером, который пародирует Зеленского, мы говорили с ним о том, какие трудные времена сейчас страна переживает. Но в тот день на VK Fest погода была холодная, и дочь перемерзла. Поэтому вечером я побежала из нашей гостиницы в ближайшую аптеку. И вот 3 июля я возвращалась из аптеки, в одной руке — пакетик с лекарствами, в другой — телефон, по которому я переписывалась со своим молодым человеком. И обсуждали мы в тот момент, что времена трудные, очень много всего происходит, но нам надо именно сейчас завести с ним общих детей. Моя дочка уже взрослая, ей восемнадцать лет. Голова моя была полностью занята вот этим всем, еще и наушники были в ушах. Я отвлеклась. Вышла на дорогу. И прямо передо мной резко притормозил автомобиль.



А когда мне было лет 9–10, мы с сестрой бежали за мороженым через дорогу на красный свет. И меня сбила машина. В результате я попала в больницу с сотрясением мозга, и это очень сильно отразилось на всей моей дальнейшей жизни.

В общем, когда на улице Жуковского я снова чуть не попала под машину, едва успев принять решение о рождении новых детей, я очень сильно перепугалась. И меня моментально накрыло такой благодарностью, что меня не сбили, что я жива, и я решила немедленно сделать водителю что-то хорошее. Я в целом люблю людей. Люблю и обнимаю.



— А вы всегда кофточку надеваете на голое тело?

— Так это же спортивный костюм. А... вы имеете в виду бюстгальтер? Я его ношу только в каких-то официальных ситуациях. На работу или в школу на родительское собрание. А тут я была на отдыхе, и было жарко.



— Извините за вопрос, но читатели интересуются, и я сейчас — голос масс: грудь настоящая, или все-таки есть в ней какие-то улучшения хирургического свойства?

— Вы можете спрашивать все что угодно! Все, что у меня есть, — мое и настоящее. Грудь — не силиконовая.

— А как вы сохранили ее в такой отличной форме во всех смыслах этого слова?

— Я люблю заниматься спортом. Регулярно хожу в фитнес-клуб, работаю там с весами. У меня работа связана с общением с людьми, постоянно приходится о чем-то думать, и голову надо время от времени разгружать. Для этого мне лучше всего подходят спорт, секс с любимым человеком и баня.



— Возвращаясь к видеоролику. Все паблики, тиражируя этот ролик, оставили открытым ваше лицо, но заретушировали грудь. «Фонтанка» поступила наоборот. Кто, по-вашему, сделал правильно?

— Да вообще все надо было оставить открытым — и лицо, и грудь. Спустя часов 12 после эпизода на Жуковского первую ссылку мне знакомый прислал. Потом ролик увидела моя мама. Она очень смеялась. Ее все устроило. Никто из моих друзей или знакомых меня не осудил.

— А дочка видела?

— Конечно. Она расстроилась. Тогда ей позвонила бабушка, моя мама, и сказала: «Ты переживать надумала? А твои кумиры — Инстасамка, Бузова и все остальные прочие — грудь везде показывают и поют не понятно о чем, это нормально?»



— А если ваша дочь завтра сделает то же самое?

— Она так никогда не сделает. Дочь у меня очень пуританская девушка. Она не курит, не пьет алкоголь, разумеется, не употребляет ничего.

— А вы что-то специальное делали, чтобы она такой правильной выросла? Вам сейчас, наверное, многие родители искренне позавидовали.

— Дети психологов — они такие. Перед тем как рожать ребенка, я начиталась самой разной литературы, начиная с того, как получить оргазм во время родов, и заканчивая воспитанием. Я знала, как разговаривать с ребенком. И она тоже меня воспитывает.

— А почему вы решили стать сексологом?

— Основное образование у меня — психолог-консультант, потом я повышала квалификацию и изучала клиническую психологию. Сейчас продолжаю обучение на сексолога. У меня мама и папа ветеринары, а бабушка — акушер. И меня всю жизнь так или иначе окружала тема секса: с одной стороны, для продолжения человеческого рода, с другой — скажем так, для разведения скота, а следовательно, для пропитания. После того, как меня сбила машина, я довольно долго лежала в больнице, и родители отправили меня из города доучиваться в деревню. И там, когда мне было 13 лет, меня изнасиловали.



— О господи...

— Я психолог по образованию. Свой диплом я получила еще в 2009 году. И все свои проблемы давным-давно проработала. Так что могу спокойно разговаривать о таких вещах.

— Как вам удалось это пережить и сохранить такое позитивное отношение к жизни и мужчинам?

— Мне жизнь это не сломало. Я всегда воспринимала то, что со мной происходит, в контексте того, что происходит со страной в целом. Тогда в разгаре была сексуальная революция, в страну хлынул поток порнографии. Мальчикам, которые это сделали, было от 13 до 18 лет. После изнасилования я разочаровалась в обществе. Меня тогда никто не пожалел. Но это дало мне толчок для саморазвития.

— С 1 июля вступает в силу приказ Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. А вы бы пошли работать сексологом в поликлинику или в ПНД?



— Да, мне это интересно. Что касается ориентации — до сих пор ученые не нашли однозначного ответа на вопрос, генетическое это или социальное. У меня были клиенты, которые в процессе жизни меняли ориентацию то в одну сторону, то в другую. Я считаю, что через какие-то сексуальные дисфункции находят свое выражение совсем другие психологические проблемы человека, и начинать надо с них.

— А заниматься секс-просветом сейчас так же просто, как пару лет назад?

— Я считаю, что именно сейчас надо больше говорить о сексе, чтобы люди им занимались и рожали детей. Но в последнее время стало принято рассуждать о сексе только в плане удовольствия. Из Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) вообще исчезло понятие сексуальных извращений. Теперь там даже педофилия считается «расстройством». Отрицается инстинкт продолжения рода. Или вот ЛГБТ — они что, детей рожают? А нам дети нужны. В стране с 2014 года упала рождаемость.



— Надо ли запрещать аборты?

— Ничего сказать не могу. Я на эту тему даже не думала. Но своим подругам я всегда советовала рожать. И, думаю, отчасти благодаря этому появились на свет три или четыре ребенка.

— А во время сессий с клиентами вы им когда-нибудь грудь показывали?

— Нет, конечно. В тот момент, на улице Жуковского, я была не на работе, это было мое личное время, моя жизнь. И я сделала то, что захотела. У меня есть супервизор и терапевт, с которым я прорабатываю свои проблемы. У меня философский склад ума. Как у Диогена, который сидел в бочке и своим примером пытался что-то донести до людей. В тот момент я посчитала нужным отблагодарить грудью человека, благодаря которому я не попала в больницу. Я же виновата была в той ситуации. Посчитала — и сделала.

— Одна из наших читательниц, тоже сексолог, возмутилась, что ваш поступок может дискредитировать профессию. Мол, и так люди зачастую не понимают (или делают вид, что не понимают), чем занимаются сексологи. И присылают молодым специалисткам в личку то дикпики, то фотографии волосатых мужских задниц.



— Мои клиенты мне рассказывают и показывают размеры и пропорции на упаковке клея. Я всегда четко выстраиваю границы общения. Но, конечно, бывает так, что люди что-то не то присылают в личку. Так они пытаются за мой счет удовлетворить свои сексуальные фантазии. Один мужчина начал общение с вопроса, надеваю ли я лифчик на сессии. Я ответила, что как я решу, так и будет. Диалог тогда кончился тем, что я ему отказала в консультировании.

— А почему женская грудь всегда вызывает столько позитива? Если показать какую-нибудь другую сексуализированную часть тела, это может быть воспринято как агрессия или оскорбления. А грудь всегда радует.



— Точно так же, как ширина таза и объем талии, грудь наглядно показывает, насколько женщина способна родить и выкормить ребенка. Поэтому она так волнует противоположный пол. Кроме того, грудь — это напоминание о раннем детстве. Согласно психоанализу, она подсознательно ассоциируется с пищей, теплом, безопасностью и мамой. Это же нормально — радоваться, когда напоминают о таких вещах.



Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

