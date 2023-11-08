Где вороны катаются по золоту куполов. «Фонтанка» взобралась на колокольню Никольского собора

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже к началу декабря с колокольни Никольского собора снимут леса. Они стояли с лета 2021 года, скрывая под собой 54-метровую красавицу в стиле елизаветинского барокко. Ну а пока у строителей и примкнувших к ним журналистов есть уникальная возможность увидеть Петербург с нового ракурса. Тем более что место для этого самое подходящее: вид на Троицкий и Исаакиевский соборы, так же закрытый лесами Спас на Крови и дальше до Финского залива и «прописанных» на Васильевском шпиля церкви Святого Михаила и купола церкви Святой Екатерины.



Реставрацию делали на средства городского бюджета по программе КГИОП, общая стоимость — почти 133 млн рублей. Началась она как раз вовремя: строители рассказывают, что один из 109-килограммовых факелов, стоящих на углах звонницы, не дождался совсем чуть-чуть и рухнул прямо в тот момент, когда были уже установлены ограждения и велась проверка технической безопасности перед возведением лесов. К счастью, факел не был историческим — бетонный, советского времени, с арматурой внутри. Его — как и все остальные, также дошедшие до аварийного состояния, — заменили в ходе работ.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вопрос о том, что было самым сложным, технический директор реставрационной фирмы «Возрождение Петербурга» Петр Щедрин считает неуместным: «Если работа «сложная» — значит, ты не знаешь, как ее выполнить». Но охотно рассказывает, что сюрпризов больше всего преподнесли элементы, скрывавшие не ту «начинку», которая предполагалась: состояние стропильной системы оказалось хуже ожидаемого, в колоннах были сквозные трещины.



«Пришлось разбираться с ними более досконально, разрабатывать схему замены и «протезирования». И из-за этого пришлось задержать какие-то участки на более долгое время. Так как это были новые виды работ, пришлось их допроектировать», — рассказал он.



«Все-таки возраст памятника…» — разводит руками строитель.

По информации КГИОП, последняя полноценная реставрация колокольни проводилась в 1956 году, после этого выполнялись только консервационные и косметические ремонтно-реставрационные работы.

Из интересных нюансов, которые памятник открыл в ходе работ, — клейма Демидова на кованых элементах осевых стержней колонн (на железоделательных заводах П.А. Демидова были изготовлены и кресты — для колокольни и самого собора). А также при обстукивании штукатурки обнажились гнезда заделки бревен от старых лесов, которые ставились еще для возведения самой колокольни, и оказалось, что прежние леса по высоте ярусов были такими же, как нынешние.



Сейчас работы на колокольне уже практически закончены. На днях на звоннице были установлены часы: пластиковые циферблаты — новые, а прежние, 90-х годов, пришлось снять вместе с изношенным механизмом. Интересно, что они не вплотную прилегают к стенам с боков: башня — изогнутая, а циферблаты — нет. Но, говорят строители, раньше часы выглядели так же.

Что еще интересно смотрится вблизи, с лесов, — так это головки херувимов: кто-то из них грустен, кто-то радостен и просветлен.

«Если посмотрите — лики ангелов все разные. Снизу другой ракурс восприятия, и есть возможность увидеть ту забавность, которую так просто и не увидишь», — предлагает Петр Щедрин.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Несколько странными кажутся металлические шляпки гвоздей, пронзающие деревянные украшения, но строители объясняют, что шляпки еще закрасят, а снизу их и подавно видно не будет. Но следующему поколению реставраторов не придется искать с металлоискателями крепежи.



Скоро увидят свет и старые колокола — все время реставрации они были закрыты пленкой, чтобы их не запачкала краска. Приподняв краешек, «Фонтанка» увидела на самом большом гравировку — 1879 год. Но колокола не родные: конкретно эти появились здесь в 1941 году, когда Морской собор стал кафедральным (в ту пору этого статуса лишился Казанский, превращенный в музей).



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но исторически с колоколами Никольского связана особая история.



«По указанию царицы в 1750-х был отлит первый комплект колоколов, — рассказывает Петр Щедрин. — Он отливался в Москве, пришел сюда санным путем и был забран в Царское Село. Был заказан новый комплект, оплачен морским ведомством и через год пришел в Петербург. Но по прошествии какого-то времени вернулся первый: он не подошел по своему звону, звуку. Так получилось два комплекта колоколов, которые в соборе развесили по своему усмотрению. Здесь был самый богатый карильон часового звона на тот период времени. И часть колоколов, которая не подошла, была роздана по церквям морского ведомства».



Подниматься по лесам на самый верх, к кресту, некоторым непривычным людям страшно — из-за высоты. Корреспонденту «Фонтанки» хватило духу долезть до самого верха, на высоту креста. И ощутить, как конструкция под ногами еле заметно, но пугающе покачивается на ветру.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зато там можно оценить позолоту купола и увидеть швы его тонких полосок. В то же время позолота куполов основного собора с высоты кажется стершейся.

«Золото больше 15 лет не стоит: начинает потихонечку осыпаться, вороны на нем катаются, в «Царя горы» играют — вот сегодня играли!» — улыбается Петр Щедрин.

