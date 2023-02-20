Привели в первоначальное состояние. Кронштадт возглавил человек с репутацией

Андрей Кононов Фото: Соцсети Поделиться Поделиться





Заступничество депутата Госдумы Слуцкого привело к тому, что в рулевую рубку Кронштадта вернулся человек, который должен был быть уволен за «ущерб репутации и авторитету администрации района».

Временно исполняющим обязанности районного главы Андрей Кононов стал в сентябре, после ссылки Олега Довганюка в комитет по труду и занятости населения. 56-летний уроженец башкирского города Салават, выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища город знает, городу знаком.

До поступления на госслужбу Андрей Кононов был совладельцем автосалона «Ауди центр Петербург» и директором фонда «Кронштадт». Последний был учрежден в 2005 году певцом Александром Розенбаумом, предполагалось, что он будет заниматься восстановлением Морского собора. Но что-то пошло не так, фонд Розенбаума впоследствии был ликвидирован, а Кронштадтский Морской собор взялись восстанавливать другие люди, которые сыграли большую роль в судьбе Кононова.

Реставрация Морского собора Святителя Николая Чудотворца началась в 2009 году. К тому времени Андрей Кононов уже пару лет как был советником главы Кронштадтской администрации.



А теперь — запоминайте имена.

Президентом тогда, напомним, был Дмитрий Медведев. Супруга Светлана (уроженка Кронштадта) считается патронессой Морского собора. Заместителем главы медведевской администрации тогда был будущий губернатор Петербурга Александр Беглов. Учредителями фонда «Кронштадтский морской собор» в 2009 году стали пять человек, среди них — тогдашний глава райадминистрации Александр Горошко и депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Генеральным директором, согласно СПАРК, тогда же, в 2009 году, назначают Андрея Кононова. Из совладельцев автосалона Кононов тоже не вышел. Как раз с 2009 года у него появляются деньги, чтобы последовательно увеличивать долю в компании. С 2009-го по 2012-й годы он нарастил свой процент в «Ауди центр Петербург» с 10 до 14.29. А в 2011 году Кононов купил полуподвальное помещение в многоквартирном доме 10 по проспекту Ленина в Кронштадте. Запомните и этот адрес тоже. Он чуть позже «выстрелит».



В 2013 году Морской собор открыли после реставрации. На его восстановление ушел почти миллиард рублей, из которых 211 миллионов собрали фондом «Кронштадтский морской собор».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





По завершению миссии — реставрации храма — фонд не стали закрывать. Во главе оставили Кононова. В попечительском совете и сегодня значатся в том числе Светлана Медведева, Александр Беглов, Леонид Слуцкий, митрополит Варсонофий, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, бывший замминистра обороны, депутат Госдумы Андрей Картаполов, бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



В 2012 году Дмитрий Медведев возвращает президентский пост Владимиру Путину. Александра Беглова перемещают из Кремля на должность полпреда в ЦФО. В тот же год Александр Горошко, руководивший Кронштадтом шесть лет, подает в отставку. Но перед уходом делает советника Кононова заместителем главы администрации. На место Горошко новый губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначает сначала Терентия Мещерякова (его правление было кратким, но ярким), а затем — крепкого хозяйственника Василия Пониделко.



Василий Анатольевич Пониделко (ныне глава комитета по благоустройству) в кресле начальника Кронштадта пробыл недолго, но именно в его годы (с 2014-й по 2016-й) началось служебное расследование в отношении Андрея Кононова.

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Поводом для проверки стало представление прокуратуры, которая в ноябре 2015 года обратила внимание на то, что Кононов не просто один из учредителей ООО «Ауди Центр Петербург», а принимает в делах коммерческой фирмы непосредственное участие. Идущую вразрез с законом о госслужбе деятельность подтвердило служебное расследование. Кононов тогда объяснил — он участвовал в собраниях ООО только лишь как секретарь, и до 1 января 2016 года закон это позволял, а в декабре 2015-го (в месяц проведения проверки) подписал договор купли-продажи своей доли.

По результатам служебного расследования Андрею Кононову был объявлен выговор. 11 января 2016 года Василий Пониделко подписывает приказ о дисциплинарном взыскании Кононову. 2 февраля Пониделко возвращается на должность главы Калининского района. А 2 марта в Единый госреестр юрлиц вносятся изменения — собственником 14,29% ООО «АЦ Петербург» значится Кононов Андрей Анатольевич.



В апреле 2016 года главой Кронштадта назначают Олега Довганюка. Через полгода с подачи все той же прокуратуры в отношении Кононова начинается новое служебное расследование. Во-первых, выяснилось, что Кононов уже семь лет «втихаря» руководит фондом «Кронштадтский морской собор». А во-вторых, возникла проблема с многоквартирным домом на Ленина — тем самым, где в 2011 году Кононов купил 72 квадратных метра нежилого помещения. Эту свою собственность Кононов отдал под офис фонда «Кронштадтский морской собор», а затем ему понадобился отдельный от жильцов вход. Единственным решением оказалось окно, из которого вполне получалась дверь.

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Чтобы прорубить дверь, требовалось согласие собственников всех шести имеющихся в доме-памятнике квартир. Кононов трижды инициировал собрание, и трижды получал отказ. Первую попытку незаконной перепланировки он предпринял еще в бытность Пониделко главой Кронштадта, в 2015 году. Руководитель администрации тогда лично приезжал и останавливал самоуправство. В сентябре 2016 года у Кононова получилось. Сопротивление местных жителей преодолевал с помощью ЧОПовцев. А потом эту свою дверь он попытался узаконить через суд. Все инстанции ему последовательно отказывали и требовали вернуть помещение в первозданный вид. Подавала иск и администрация Кронштадтского района, требуя обязать ответчика «привести в первоначальное состояние нежилое помещение». Суд в первой инстанции иск удовлетворил. Однако Кононов подавал все новые и новые жалобы, очередное рассмотрение в Горсуде было назначено на ноябрь 2022 года. А дальше произошло чудо — истец отказался от претензий и дело было закрыто. Проговорим еще раз, если вдруг кто-то не понял, в чем конфликт интересов. Истцом выступала администрация Кронштадтского района и заявление было отозвано сразу после того как ответчик, то есть Кононов, стал врио главы.



В служебном расследовании от 2016 года поведение Андрея Кононова названо «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, выразившимся в создании конфликтной ситуации, нанёсшей ущерб репутации и авторитету администрации района». С учетом неснятого выговора от Пониделко ему светило только одно направление — на выход. Однако в ситуацию вмешался депутат Госдумы и председатель правления фонда «Кронштадтский морской собор» Леонид Слуцкий. Он направил тогдашнему вице-губернатору Александру Говорунову просьбу не увольнять Кононова «по статье», а дать ему возможность уйти по собственному желанию в связи с переходом на должность гендиректора фонда «Кронштадтский морской собор».

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И вице-губернатор Говорунов разрешил Кононову «перейти» на должность, которую он фактически (и в нарушение закона) занимал уже несколько лет. Вот так Андрей Кононов оказался свободным от оков госслужбы, с чистой биографией и незаконной дверью в доме-памятнике.

Из администрации Кронштадтского района Кононов уходил небедным человеком. В год увольнения он ссудил своему партнеру по автобизнесу … 2 109 780 долларов США. Сегодня ООО «АЦ Петербург» банкрот, а Кононов пока безуспешно пытается вернуть свои деньги. Как следует из отказного решения суда от 13 января 2022 года, общая сумма исковых требований составляет 177 978 295 рублей.

А потом был парк «Патриот». По-настоящему великая в своей неосуществимости затея окончательно схлопнулась после того, как Кронштадтом занялась дочь министра обороны Шойгу.



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Но Андрей Кононов все равно стал директором кронштадтского парка «Патриот» — юрлицо было создано как ФГАУ, которое обладает значительной финансовой свободой и практически ни перед кем не отчитывается.



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В изначальном постановлении правительства от 2018 года (подписывал Дмитрий Медведев) ФГАУ отходили практически все значимые памятники Кронштадта. Когда в 2019 году в игру вступила Ксения Шойгу, ей сразу отошли два форта — «Александр I» и «Кроншлот». Сейчас здесь запущен многомиллиардный проект реставрации. «Голландская кухня», которая также была отдана Кононову, в прошлом году тихонечко открылась на Макаровской улице. Сейчас там частный музей, а его владельцы — брат Андрей и сестра Варвара Лукиновы — утверждают, что на свои деньги отреставрировали памятник истории и архитектуры XIX века.

Скриншот сайта https://hollandkitchen.ru/ Поделиться Поделиться





Собственно, сам парк «Патриот» в октябре 2022 года — это комплекс зданий адмиралтейства, Западная стенка Усть-Рогатки да фортификационные сооружения на Южной кронштадтской дороге.

В районе мортирных батарей догнивает «партизанская деревня», построенная на морально-волевых генерала Картаполова. На сайте «Патриота» она даже не упоминается.

Вход на причал Усть-Рогатки перекрыт воротами. Нужно заплатить 250 рублей, чтобы посмотреть на списанные батискафы с торпедами. Есть еще два музеифицированных корабля, но войти на них нельзя — военная прокуратура запретила из-за техники безопасности. У входа на причал есть кафешка. Летом 2021 года здесь продавали пиво, которое в чеке обозначалось как «Основное блюдо №1» — явный признак того, что лицензии на торговлю алкоголем нет.

К адмиралтейству за эти годы тоже не притронулась рука реставратора. Зато там появились часовня, таблички с именами военных губернаторов Кронштадта и … истребитель Су-27, который притаранили из Пушкина на вертолете.



В открытых источниках нет информации о том, сколько денег у парка «Патриот». Напомним, что это ФГАУ, отчитываться не должно. Зато у фонда «Кронштадтский морской собор», судя по СПАРКу, дела пошли в гору как раз в 2017 году, когда никакая госслужба не отвлекала Андрея Кононова от управления. В том же году был образован Фонд президентских грантов, фонд Кононова активно участвует в конкурсах и выигрывает гранты. В 2022-м фонду досталось 22 миллиона на создание макета крейсера «Варяг». А в 2020 году было выделено 17,4 млн рублей на проект «В потомках ваши имена». На фото ниже депутат Леонид Слуцкий, а за его спиной открытый в этот день мемориал военным губернаторам Кронштадта — три памятные доски с 41 именем.

На фото слева направо: Андрей Картаполов, Александр Гуцан, Александр Беглов, Леонид Слуцкий Поделиться Поделиться





Однако упомянутые гранты не вполне объясняют движение средств на счетах «Кронштадтского морского собора». А на счетах фонда за последние пять лет двигались миллионы: 3,5 млн в 2017-м, 34 млн — в 2018-м, 74 млн — в 2020 и 114 млн — в 2021-м.



Скриншот СПАРК-Интерфакс Поделиться Поделиться





Как указано на сайте фонда, его целями являются:

— Воссоздание, должное содержание, эксплуатация и охрана памятника истории и культуры — Кронштадтского Морского собора во Имя Святителя Николая Чудотворца.

— Воссоздание, должное содержание, эксплуатация и охрана иных объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и культурное значение.



Судя по информации на том же сайте, ни одной из заявленных целей фонд не занимается. Но от бурной деятельности в ленте новостей (новостей фонда, подчеркнем) захватывает дух. Здесь и детальное освещение работы Андрея Картаполова, и поездки Кононова в Донбасс и на Украину, и поздравления с Днем знаний и с праздником Успения Пресвятой Богородицы, и даже подлодку К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадт привезли, как оказалось, при содействии парка «Патриот».

В ноябре прошлого года Андрей Кононов вышел из руководителей и фонда и «Патриота». Главой фонда «Морской собор» назначена Людмила Сизова, «Патриот» достался Игорю Важнову. Последние два года Важнов был заместителем Кононова, а в 2016 году работал с ним в районной администрации.

Дозвониться до Андрея Кононова в день публикации «Фонтанке» не удалось. Отправленное ему сообщение прочитано, ответа нет.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

