Ошибка ликвидации. Сержанта российской армии поместили в компанию идейных нацистов

Фото: Стоп-кадр видеоинтервью в группе ВК «Ледоруб» Поделиться Поделиться





Российский военнослужащий предъявлен миру в качестве доказательства, что Украина — это центр нацизма. Брошюра с фотографией действующего сержанта Минобороны РФ распространяется по линии участвующих в боевых действиях силовых структур, ее демонстрирует на своих ресурсах Министерство иностранных дел. Ошибка была замечена самим сержантом, но для ее исправления необходима публикация «Фонтанки» — иначе автора брошюры не найти.



В последних числах октября в телеграм-канале ДШРГ «Русич» появились две фотографии, а к ним подпись: «А вот такое содержание журналов, которое идёт в Росгвардию. Составитель-пропагандон, видимо, нюхал * и **».



*, ** — название наркотических средств, их упоминание в СМИ не рекомендовано Роскомнадзором.

На одном из снимков — обложка того, что названо журналом, она озаглавлена «Украина: центр мирового нацизма. 50 оттенков коричневого». На втором фото изображен человек в военной форме и с оружием, рядом — он же, но с флагом нацистской Германии. И подпись под фото: «Ян Мельников — анархической группировки «Пошуг». Основатель группы «Беларусь» в составе украинской националистической группировки «Правый сектор»***, занимался вербовкой и обучением белорусских боевиков».

*** Верховным судом РФ организация «Правый сектор» признана экстремистской.

Так что же расстроило админа телеграм-канала, который, как говорится в профиле, является официальным рупором подразделения ДШРГ «Русич» и создан от лица командного состава? Все дело в фотографиях, которые подписаны Яном Мельниковым****.

**** Ни Ян Мельников, ни группы «Пошуг» и «Беларусь» в списке запрещенных на территории России не состоят.

Сами снимки подлинные, их легко можно найти в Сети, но к проукраинскому белорусу не имеют никакого отношения. На них изображен петербуржец Алексей Мильчаков, основатель и командир ДШРГ «Русич», а с недавних пор еще и военнослужащий по контракту Минобороны РФ.

скриншот телеграм-канала Поделиться Поделиться





Журнал, который стал причиной недоумения «русичей», на самом деле никакой не журнал. Это брошюра. Она стала распространяться российским МИД в июне этого года. В разделе про идейных нацистов здесь указано, что все они уже ликвидированы вооруженными силами РФ. О Яне Мельникове как о живом последний раз журналисты говорили этой весной.



Скриншот сайта посольства РФ в Аргентине Поделиться Поделиться





Обращает на себя внимание тот факт, что хоть фотография Мильчакова с флагом и подлинная (была сделана много лет назад), но свастика на нем, в отличие от брошюры, была замазана админом «Русича».

«Фонтанка» запросила информацию в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел. И получила ответ: «МИД России такую брошюру не издавал». Редакционный запрос был направлен 31 октября, ответ получен 3 ноября. А 1 ноября эта брошюра была размещена на официальном сайте посольства Российской Федерации в Королевстве Швеция. Сопроводительный текст был идентичным тому, что этим летом публиковался на сайте посольства РФ в Аргентине и в телеграм-канале российского МИД.

Скриншот телеграм-канала МИД РФ Скриншот телеграм-канала МИД РФ Скриншот сайта посольства РФ в Королевстве Швеция Скриншот сайта посольства РФ в Королевстве Швеция Поделиться Поделиться





В электронной версии брошюры нет и намека на выходные данные: издателя, типографию, количество экземпляров. Автор и составитель тоже не названы. Известно только, что в печатном виде такие брошюры тоже существуют, их видели у армейских замполитов, а Мильчакову ее прислали из подразделения Росгвардии.



Кто такой Алексей Мильчаков Если вбить в поисковой строке «Алексей Мильчаков», в первых же ссылках будет написано: «неонацист», «командир ДШРГ «Русич», «убил щенка». Известность мирового уровня он получил в 2015 году, когда Евросоюз внес его в санкционный список из-за участия в боевых действиях на территории Донбасса.

В Петербурге о Мильчакове узнали чуть раньше, после того как он убил и съел двухмесячного щенка. Обнародованное им же самим зверство привлекло внимание к его странице во «ВКонтакте», где 20-летний Мильчаков писал свое имя через молнии СС, а Адольфа Гитлера называл вдохновителем. На аватар он тогда поместил свое фото периода срочной службы в ВДВ. В тот же период стало известно, что Мильчаков любит, когда его называют Фрицем.

Была на этой странице и та самая фотография с флагом фашистской Германии. А через четыре года здесь публиковались кадры из Донбасса: снимки на фоне убитых людей, горящей бронетехники, демонстрация отрезанных человеческих ушей. К тому времени все, кто интересовался событиями в Донбассе, знали: так воюет «десантно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич». К тому времени Фриц сменил свое прозвище на позывной Серб.



С 2014 года Алексей Фриц / Серб Мильчаков неоднократно давал интервью, но самое объемное досталось убежденному монархисту, главреду журнала «Спутник и погром»***** и интернет-издания «Царское телевидение» Егору Просвирину (умер в декабре 2021 года). Во время полуторачасовой беседы Мильчаков называл себя нацистом, сторонником гумилевской теории пассионарности, ненавистником Достоевского из-за его попытки навязать чувство вины за совершенное преступление.

*****«Спутник и погром» — сайт националистического толка. В 2017 году по требованию Генпрокуратуры одновременно с несколькими информационными ресурсами националистического и экстремистского содержания был запрещён и заблокирован на территории РФ.



Убитый в апреле 2023 года Владлен Татарский написал об этом разговоре Мильчакова и Просвирина так:



«Вчера смотрел одно интервью. Там как бы встретились два разных Русских Мира...

Один Ру⚡⚡кий Мир с грохотом техники, сражений, крови врагов, другой Русский Мiръ с самоваром, пряниками, ленью и (нецензурный синоним слова «вранье»)...

Я понял, что есть много Русских Миров, вопрос: какой кому нравится или какой нам нужен?»

Что такое ДШРГ «Русич» Егору Просвирину Мильчаков рассказал, что его националистические убеждения начали формироваться, когда ему было 15 лет. В 2005 году он вступил в правое движение, которое занималось в том числе начальной военной подготовкой. Название движения Мильчаков в интервью не упоминает, но, вероятнее всего, речь идет об экстремистском «Славянском союзе»******, после роспуска которого он с единомышленниками соорудил некую тренировочную базу, где и зародилось подразделение «Русич».

******«Славянский союз» возглавлял сторонник национал-социализма, скинхед и основатель Русских маршей Дмитрий Демушкин. В 2010 году организация была запрещена судом как экстремистская, а сам Демушкин отрекся от радикальных нацистских взглядов и стал называть себя традиционным националистом.



Об участии «Русича» в боевых действиях в Донбассе в 2014 году написано немало. В то время и сам Мильчаков, и его ближайший соратник Ян (Славян) Петровский активно общались с журналистами, давали себя снимать, выкладывали публикации в соцсетях. В том числе на странице Мильчакова было опубликовано фото его удостоверения как командира «Русича» в составе ГБР «Бэтмэн» Александра Беднова. «С цифрами повезло», — сам же Мильчаков обращал тогда внимание на номер удостоверения, а это был кодовый лозунг нацистов. Фотографии бойцов «Русич» за эти годы были опубликованы во многих изданиях, и зачастую бильд-редакторам приходилось ретушировать свастику. К слову, у самого Мильчакова не было замечено откровенно нацистских татуировок.



Мильчаков и Ян Петровский на Консервативном форуме в Петербурге, 2015 год Фото: Илья Трусов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О своей службе у Беднова Серб рассказал в интервью Просвирину, как и про штурм донецкого аэропорта, и сожжение «Русичем» колонны украинского батальона «Айдар»*******, за которое его ищет Генпрокуратура Украины. В очень спокойной манере Мильчаков признал отрезанные уши, которые демонстрировались им как трофеи, сказал, что ему понравился запах горящего человеческого тела, посмеялся вопросу про убитого щенка.

*******«Айдар» признан в России экстремистским и запрещён.

«Для меня первично заниматься любимым делом, а именно — убивать противника… Ради России, — сказал Мильчаков в интервью. — Открыл для себя понятие того, что война — это моё. Мне это нравится, это моя зона комфорта. Потому что знаю, умею, делаю и буду делать».

Алексей Мильчаков и глава Республики Крым Сергей Аксенов, 2016 год Поделиться Поделиться





«Русич» и «Вагнер» Из Донбасса ДШРГ «Русич» вышла летом 2015 года, отказавшись принимать Минские соглашения. Этот период жизни, по словам Мильчакова, дал ему боевой опыт и сделал его «агрессивнее, хитрее и злее». На вопрос, как он относится к гибели Александра Беднова, пожал плечами, ответив в духе, что таков удел всех, кто стремится в политику. О ЧВК «Вагнер» (компанию считают причастной к ликвидации «Бэтмэна») в этом интервью не говорилось, в декабре 2020-го публично признавать её существование было не принято. Но о своей поездке в Сирию Мильчаков вскользь упомянул. (В 2017-м «Фонтанка» публиковала его фото на базе «Вагнера» под Пальмирой.)

Информация о том, что ДШРГ «Русич» снова на юге Украины, по времени совпала с появлением в тех краях подразделений ЧВК «Вагнер». Летом 2022 года депутат Госдумы Анатолий Вассерман попросил Следком и Генпрокуратуру проверить «Русич» на военные преступления — поводом послужил опубликованный в телеграм-канале пост об убийстве пленных. Результат его обращения не был обнародован, но он был явно нулевым, судя по тому, что «Русич» продолжил существовать.



В сентябре того же года Минфин США внес «Русич» в санкционный список, назвав его «неонацистской военизированной группировкой» и упомянув связь группы с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса». Персональные санкции достались «имеющему репутацию жестокого человека» Мильчакову и «ведущему военному инструктору» группы Петровскому, причем последний к тому времени уже несколько месяцев как находился в Петербурге и на условиях коммерции занимался обучением военному делу.

После обмена пленными и передачи «азовцев»********* в Стамбул в телеграм-канале «Русича» была опубликована идущая вразрез с Женевской конвенцией инструкция, как нужно поступать с военнопленными. Из-за этого поста был удален весь канал, а причину блокировки объяснял лично создатель мессенджера Павел Дуров: «...Мы были вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший «резать» и «расстреливать» безоружных беззащитных людей». Сразу после блокировки был создан второй телеграм-канал «Русича», который довольно скоро восстановил количество подписчиков.

*********Украинский батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен.

Исправился и больше не зигует В апреле 2023 года в Петербурге был задержан рабочий Балтзавода. У него в квартире нашли под 3 кг тротила и россыпь боевых патронов. Работяга указал, что взрывчатка и боеприпасы не его, а ему якобы отдал их на хранение Мильчаков. По информации «Фонтанки», Сербу тогда пришлось ехать в Петербург — давать объяснения. Судя по всему, объяснения полицию устроили, так как Мильчаков вернулся на фронт. Оттуда он наблюдал за арестом Гиркина, мятежом Пригожина, за крушением ЧВК «Вагнер».

Сомнительно, что телеграм-канал ДШРГ «Русич» ведет лично Алексей Мильчаков, но размещаемые там посты укладываются в транслируемое им ранее мировоззрение. Процитировать львиную долю этих постов «Фонтанка» не сможет: мало того, что позиция по отношению к противнику, «вне зависимости от возраста и пола», не умещается в рамки гуманитарного права, так еще комментарии по различным инфоповодам тянут на уголовные статьи о межнациональной розни, дискредитации вооруженных сил России, оскорблении представителей власти.

В марте 2023 года глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил в интервью «Фонтанке», что раз ДШРГ «Русич» воюет на стороне российской армии, значит, ее бойцы уже исправились — свели татуировки со свастикой и больше не зигуют.

Если бы Картаполов почитал, что о нем пишут в телеграм-канале «Русича», он, вероятно, был бы расстроен. Но надо признать, что открытой демонстрации нацистских символов в последнее время за «русичами» не замечено. Напомним, что и свастика на флаге с архивной фотографии была «заблюрена» в соответствии с требованиями российского законодательства.

В том же интервью Егору Просвирину (в 2020 году), где Мильчаков произносит: «Я нацист, могу руку вскинуть», при желании можно услышать контекст — так он проверяет на прочность собеседников неславянской внешности и если те проходят такую проверку, то становятся ему добрыми друзьями вне зависимости от национальности. Отмахивается он тогда и от язычества (а у «русичей» намешано и славянской, и скандинавской мифологии), говоря, что по этой части надо обращаться к Славяну (Яну Петровскому), а сам Серб не слишком «воцерковлен».



А в январе 2023 года в блиц-опросе военкору Александру Сладкову Мильчаков говорит, что его национализм — это «не ненависть к евреям и украинцам», а «любовь к своей Родине, желание ее преувеличить, сделать для нее как можно более хорошие условия». Как следует из того разговора, национализм Алексея Мильчакова отличается от национализма «азовцев»********* тем, что национализм Серба основывается «на любви к своему», а национализм «азовцев»********* — «на ненависти к чужому». Украинцев же как нации не существует, это оболваненные русские, — сообщил военкору Сладкову сержант Мильчаков.

Сержантом российской армии Алексей Мильчаков стал в августе 2022 года, подписав контракт с Минобороны. Срок, на который этот контракт был заключен, уже значения не имеет, так как в том же сентябре была объявлена частичная мобилизация и расторжение контракта для Мильчакова теперь невозможно до ее окончания. Тем неожиданнее было публичное заявление «Русича» о том, что подразделение прекращает выполнение боевых задач до тех пор, пока не будет разрешена ситуация с задержанным в Финляндии Славяном. (Очень подробно мы писали об этом здесь, здесь и здесь.)

Стоп-кадр видеоинтервью в группе ВК «Ледоруб» Поделиться Поделиться





Ситуация со Славяном пока никак не разрешилась, публичных заявлений МИД РФ не делал. В сентябре Яну Петровскому продлили содержание под стражей. Примерно в то же время в канале ДШРГ «Русич» было опубликовано фото отдыхающего в Крыму Алексея Мильчакова. В начале октября вышло его новое интервью — каналу в ВК «Ледоруб» (5 тысяч подписчиков). Оно называется «Алексей Мильчаков: правая сторона СВО», и здесь он уже произносит принципиально новый тезис. 32-летний Серб вдруг заявляет, что только лишь война ему больше неинтересна, его уже привлекает политическая и общественная жизнь, но до окончания активных боевых действий он в нее погружаться не готов.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

