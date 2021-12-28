«Спутник и погром»*: «Вся конспирология по поводу смерти Просвирнина безосновательна»

Редакция телеграм-канала заблокированного в России сетевого издания «Спутник и погром»* опровергла слухи о насильственной смерти своего основателя Егора Просвирнина.



«Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет», — говорится в сообщении телеграм-канала во вторник, 28 декабря.



По данным издания, дверь в квартиру Просвирнина была заперта на щеколду. Никаких свидетельств борьбы или насилия обнаружено не было. «Во время осмотра места происшествия и изъятия техники в квартире присутствовал наш адвокат. Он также не обнаружил следов уголовного преступления. Так что вся конспирология по поводу смерти Егора на данный момент абсолютно безосновательна», — подчеркивает телеграм-канал.

