FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Спутник и погром»*: «Вся конспирология по поводу смерти Просвирнина безосновательна»

8
Печать

Редакция телеграм-канала заблокированного в России сетевого издания «Спутник и погром»* опровергла слухи о насильственной смерти своего основателя Егора Просвирнина.

«Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет», — говорится в сообщении телеграм-канала во вторник, 28 декабря.

По данным издания, дверь в квартиру Просвирнина была заперта на щеколду. Никаких свидетельств борьбы или насилия обнаружено не было. «Во время осмотра места происшествия и изъятия техники в квартире присутствовал наш адвокат. Он также не обнаружил следов уголовного преступления. Так что вся конспирология по поводу смерти Егора на данный момент абсолютно безосновательна», — подчеркивает телеграм-канал.

Его авторы предполагают, что речь идёт о «несчастном, трагическом, чудовищном случае». По их версии, перед смертью Егор Просвирнин повздорил с супругой по бытовым вопросам и остался один в запертой квартире.

«Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, а его смертельный полёт с четвёртого этажа дома на Тверской — это страшная, но случайность», — резюмируют авторы сообщения.

Напомним, что Егор Просвирнин был обнаружен мёртвым под окнами квартиры, где он жил в Москве, в понедельник, 27 декабря. Изначально сообщалось о якобы найденной предсмертной записке, однако коллега Просвирнина Святослав Павлов позже заявил, что это фейк.

*«Спутник и погром» — сайт националистического толка. В 2017 году по требованию Генпрокуратуры одновременно с несколькими информационными ресурсами националистического и экстремистского содержания был запрещён и заблокирован на территории РФ.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

yureg
Проводили до окна жирного
VKuser435859
...."По данным медиа, в руках у погибшего нашли баллончик и нож, также у мужчины разбита голова. По предварительной версии, он покончил с собой"..... (свидетели говорят, что сначала в окно вылетели нож и газовый балончик.. а только после шумных криков из окна выпал он...) что наводит на мысли..
vetra251@gmail.com
И сколько времени занял его полет на землю?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний