Главный редактор «Спутника и погрома» Просвирнин не оставлял предсмертной записки

Главный редактор общественно-политического издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин, которого накануне, 27 декабря, нашли мертвым под окнами дома на Тверском бульваре, не оставлял предсмертной записки. Об этом ТАСС сообщил его коллега Святослав Павлов.
«Записки не было. По крайней мере, то, что растиражировано в соцсетях, — это фейк», — 28 декабря процитировало его агентство.
В Сети распространилась заметка якобы от лица Просвирнина. В ней он якобы говорит, что «устал жить», и просит прощения у близких.
«Устал жить. Лучше уйти сейчас, хотя в «Клуб-27» не успел. Всем друзьям — простите. Марина — прости», — гласит запись.
Под текстом стоит подпись «Еж», запись датируется 27 декабря, в ней же указано и время — 17:11.
«Фонтанка» писала, что в понедельник, 27 декабря, стало известно о смерти националиста Егора Просвирнина. По данным медиа, в руках у погибшего нашли баллончик и нож, также у мужчины разбита голова. По предварительной версии, он покончил с собой. Как сообщает ТАСС, в момент трагедии блогер был под воздействием наркотиков.