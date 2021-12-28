Главный редактор «Спутника и погрома» Просвирнин не оставлял предсмертной записки

Главный редактор общественно-политического издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин, которого накануне, 27 декабря, нашли мертвым под окнами дома на Тверском бульваре, не оставлял предсмертной записки. Об этом ТАСС сообщил его коллега Святослав Павлов.



«Записки не было. По крайней мере, то, что растиражировано в соцсетях, — это фейк», — 28 декабря процитировало его агентство.



В Сети распространилась заметка якобы от лица Просвирнина. В ней он якобы говорит, что «устал жить», и просит прощения у близких.

