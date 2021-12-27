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В Москве погиб основатель интернет-проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин

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Основатель общественно-политического издания «Спутник и погром», националист Егор Просвирнин погиб в Москве. Ему было 35 лет. Об этом 27 декабря пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, тело нашли под окнами дома на Тверском бульваре, его опознали родственники. Друг Просвирнина, политик Роман Юнеман, подтвердил информацию о гибели блогера.

Как сообщает Baza, рядом с погибшим был найден перцовый баллончик.

Роскомнадзор в 2017 году заблокировал сайт издания «Спутник и погром» как пропагандирующий идеи национальной и религиозной розни.

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Комментарии (7)

AKM
Явно насильственная смерть. Явно за политику.
Danik
Никто не знал про этого блохера. И тут такая реклама. Поздно, однако.
kоt-obormot
Только недавно вспоминал про его эссе, от имени Березы.
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