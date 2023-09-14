    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, с-в

    761мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.98eur103.11

    Тордену (Петровскому) продлили арест в Финляндии

    539
    11 комментариев

    Суд финского региона Восточная Уусимаа продлил арест 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (Петровского), ранее задержанного по запросу Украины, передает 14 сентября ТАСС со ссылкой на финские СМИ.

    «Результаты повторного рассмотрения дела было решено засекретить», — уточняют финские журналисты. Сообщается, что Торден требовал освобождения из-под стражи, но суд постановил продлить его содержание в тюрьме Вантаа.

    Напомним, 20 июля пограничная служба Финляндии в аэропорту Хельсинки задержала Воислава Тордена, который предъявил российский паспорт и вид на жительство в Суоми. В Тордене опознали Яна Петровского, более известного как Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТорденЯн Петровский
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    Гость14 Сен 2023 в 18:54
    Ставки будут? 🤔
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close