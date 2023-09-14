Тордену (Петровскому) продлили арест в Финляндии

Суд финского региона Восточная Уусимаа продлил арест
«Результаты повторного рассмотрения дела было решено засекретить», — уточняют финские журналисты. Сообщается, что Торден требовал освобождения из-под стражи, но суд постановил продлить его содержание в тюрьме Вантаа.
Напомним, 20 июля пограничная служба Финляндии в аэропорту Хельсинки задержала Воислава Тордена, который предъявил российский паспорт и вид на жительство в Суоми. В Тордене опознали Яна Петровского, более известного как Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».