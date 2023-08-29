    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.47eur103.24

    Суд оставил Игоря Стрелкова в СИЗО

    1029
    19 комментариев

    Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте Игоря Гиркина (Срелкова). Экс-министр обороны ДНР пробудет под стражей до 18 сентября. Об этом во вторник, 29 августа, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    ПоделитьсяПоделиться

    Стрелкова обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

    Ранее член московской ОНК Алексей Мельников рассказал о состоянии здоровья арестованного.

    Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в Москве и арестован 21 июля. Срок заключения под стражу по решению суда — до 18 сентября. Ему вменяют публичные призывы к экстремистской деятельности, опубликованные в социальных сетях. Подробнее об этом читайте здесь.

    О том, кто такой Игорь Стрелков, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции»

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Суд
    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close