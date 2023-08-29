Суд оставил Игоря Стрелкова в СИЗО

Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте Игоря Гиркина (Срелкова). Экс-министр обороны ДНР пробудет под стражей до 18 сентября. Об этом во вторник, 29 августа, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Стрелкова обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Ранее член московской ОНК Алексей Мельников рассказал о состоянии здоровья арестованного.
Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в Москве и арестован 21 июля. Срок заключения под стражу по решению суда — до 18 сентября. Ему вменяют публичные призывы к экстремистской деятельности, опубликованные в социальных сетях. Подробнее об этом читайте здесь.
О том, кто такой Игорь Стрелков, читайте в материале «Фонтанки».