Стрелкову в «Лефортово» потребовалось лечение

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) почувствовал себя плохо, когда оказался в СИЗО «Лефортово» — сейчас ему уже лучше. Об этом во вторник, 22 августа, рассказал ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
«При поступлении в СИЗО у него действительно наблюдалось ухудшение состояния здоровья. <…> С первых дней за Гиркиным начал в штатном режиме наблюдать врач медсанчасти изолятора, оказывается лечение. На данный момент он чувствует себя лучше», — говорится в посте члена ОНК.
Стрелков рассказал, что сотрудники СИЗО с ним вежливы, а питание хорошее. В камере, в которой находится бывший министр обороны ДНР, есть телевизор, холодильник, а также доступны переписка и передачи, добавил член ОНК.
«На мой вопрос о том, действительно ли у него немеет рука в СИЗО, Гиркин ответил: "Рука немела, но она и раньше немела, еще до изолятора. Старые травмы…"», — поделился Мельников.
Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в Москве и арестован 21 июля. Срок заключения под стражу по решению суда — до 18 сентября. Ему вменяют публичные призывы к экстремистской деятельности, опубликованные в социальных сетях. Подробнее об этом читайте здесь.
О том, кто такой Игорь Стрелков, читайте в материале «Фонтанки».