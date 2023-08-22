Стрелкову в «Лефортово» потребовалось лечение

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) почувствовал себя плохо, когда оказался в СИЗО «Лефортово» — сейчас ему уже лучше. Об этом во вторник, 22 августа, рассказал ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«При поступлении в СИЗО у него действительно наблюдалось ухудшение состояния здоровья. <…> С первых дней за Гиркиным начал в штатном режиме наблюдать врач медсанчасти изолятора, оказывается лечение. На данный момент он чувствует себя лучше», — говорится в посте члена ОНК.



Стрелков рассказал, что сотрудники СИЗО с ним вежливы, а питание хорошее. В камере, в которой находится бывший министр обороны ДНР, есть телевизор, холодильник, а также доступны переписка и передачи, добавил член ОНК.

