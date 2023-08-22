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    Стрелкову в «Лефортово» потребовалось лечение

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    6 комментариев

    Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) почувствовал себя плохо, когда оказался в СИЗО «Лефортово» — сейчас ему уже лучше. Об этом во вторник, 22 августа, рассказал ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

    «При поступлении в СИЗО у него действительно наблюдалось ухудшение состояния здоровья. <…> С первых дней за Гиркиным начал в штатном режиме наблюдать врач медсанчасти изолятора, оказывается лечение. На данный момент он чувствует себя лучше», — говорится в посте члена ОНК.

    Стрелков рассказал, что сотрудники СИЗО с ним вежливы, а питание хорошее. В камере, в которой находится бывший министр обороны ДНР, есть телевизор, холодильник, а также доступны переписка и передачи, добавил член ОНК.

    «На мой вопрос о том, действительно ли у него немеет рука в СИЗО, Гиркин ответил: "Рука немела, но она и раньше немела, еще до изолятора. Старые травмы…"», — поделился Мельников.

    Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в Москве и арестован 21 июля. Срок заключения под стражу по решению суда — до 18 сентября. Ему вменяют публичные призывы к экстремистской деятельности, опубликованные в социальных сетях. Подробнее об этом читайте здесь.

    О том, кто такой Игорь Стрелков, читайте в материале «Фонтанки».

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    ЛефортовоИгорь Стрелков
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    Комментарии 6

    Гость22 Авг 2023 в 18:04
    Новичок в трусах?..
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