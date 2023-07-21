Игоря Стрелкова задержали в Москве. Кто он такой и чем известен

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Москвич, российский военный и офицер ФСБ в отставке, экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики и один из наиболее известных людей «русской весны» 2014 года 20 июля был задержан. По информации его супруги, обвинения выдвинуты по экстремистской статье. Рассказываем, кто такой Стрелков-Гиркин.



Игорь Иванович Стрелков — это псевдоним, настоящее имя Игорь Всеволодович Гиркин. Гиркин родился в Москве в 1970 году. Как сам он рассказывал в интервью, Стрелковым он стал во время второй чеченской кампании, выбрав фамилию как прикрытие. Это фамилия бабушки Гиркина отцу.



Закончил Московский Историко-Архивный институт по специальности «историк-архивист». Увлекался военной реконструкцией. В интервью, опубликованном на сайте https://istrelkov.ru/ (сейчас сайт отключен, но в кэше сохранилась архивированная версия страницы) Стрелков рассказывал, что начал заниматься военной реконструкцией в 1989 году, а до этого увлекался археологией.

По профессии не работал, сразу после окончания вуза уйдя в военную сферу. Его дальнейшая биография частично опубликована в открытых источниках, частично — взята из опубликованной хакерами в 2014 году переписки Гиркина.

Из этой переписки следует, что в 1992 году он в качестве добровольца принимал участие в боевых действиях в Приднестровье, затем в 1992–1993 — в Боснии, в 1993–1994 годах проходил срочную службу в ВС РФ, в 1995, уже по контракту поехал в Чечню. А в 1996 году ушел работать в ФСБ, в том числе, в частях спецназначения. Отставку он получил в 2013, как он сам писал, его «сожрали» — произошел конфликт с начальством. Завершил службу в звании полковника, а затем перешел на работу к православному олигарху Константину Малофееву — руководителем службы безопасности в фирме «Маршал-Капитал». Якобы там Стрелков курировал, в частности, обеспечение безопасности во время визита предпринимателя в Нью-Йорк и в гимназии Святителя Василия Великого.



2014

Во время событий 2014 года в Крыму Стрелков руководил отдельным добровольческим батальоном спецназначения. Затем стал внештатным советником председателя верховного совета республики Крым. Позднее он получил негосударственную медаль за присоединение Крыма (от Константина Малофеева), но в 2020 году, заявил, что выставил ее на продажу.



На Донбасс в 2014 Гиркин отправился по своей инициативе. Об этом он рассказывал в интервью: «Я пошел туда сам, добровольно, по собственным побудительным мотивам, и остался верен своим взглядам и идеалам — независимо от того, как разворачивалась политическая ситуация, как менялась «линия партии»». Из вскрытой хакерами переписки следует, что Стрелков был искренен.



В апреле 2014 года группа вооруженных людей под командованием Игоря Стрелкова заняла административные здания в Славянске и объявила о переходе города под контроль ДНР. В интервью Гиркин говорил: «спусковой крючок войны всё-таки нажал я», высказав мнение, что если бы его отряд «не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе».

После майского референдума Стрелков-Гиркин был министром обороны Донецкой народной республики (с 16 мая по 14 августа 2014 года). Он подал в отставку, по другим данным, его «ушли»), когда Владислав Сурков стал курировать Донбасс.



После этого Стрелков приехал в Москву и создал общественное движение «Новороссия», которое занималось сбором и поставками гуманитарной помощи воюющим на стороне ДНР.

После начала военных действий России на территории Украины в феврале 2022 года Стрелков начал высказывать критику в адрес Минобороны и главы ведомства Сергея Шойгу. Кроме того весь последний год критиковал Евгения Пригожина и даже вступил с ним в онлайн-перепалку со взаимными оскорблениями.

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно признал виновными Игоря Гиркина в уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом и гибели 298 его пассажиров, хотя сам он всегда отрицал, что имеет к этой катастрофе какое-то отношение. Заочно его приговорили к пожизненному заключению.



В апреле 2023 года Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов». В манифесте резко критиковалось то, как Россия ведет военные действия. «Мы готовы к взаимодействию со всеми здоровыми силами общества, со всеми, кто не желает России поражения. Всё для фронта, всё для Победы, слава России!» — так оканчивался манифест.



В июле, невзирая на предупреждение полиции, Стрелков провел в Петербурге тайную лекцию на тему мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», на встрече побывала и «Фонтанка». Откровений не случилось: отставной полковник ФСБ и раньше открыто критиковал бизнесмена.

