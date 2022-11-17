Стрелкова, Дубинского и Харченко заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о сбитом малайзийском Boeing

Окружной суд в Гааге заочно приговорил россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению. Решение зачитал судья Хендрик Стинхейс.



Их признали виновными в уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом и гибели 298 его пассажиров 17 июля 2014 года, пишет 17 ноября РИА Новости.

Ранее суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными. Но вину еще одного фигуранта, Олега Пулатова, доказать не удалось, его причастность к использованию ЗРК «Бук» не установлена.