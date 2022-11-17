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    Стрелкова, Дубинского и Харченко заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о сбитом малайзийском Boeing

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    Окружной суд в Гааге заочно приговорил россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению. Решение зачитал судья Хендрик Стинхейс.

    Их признали виновными в уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом и гибели 298 его пассажиров 17 июля 2014 года, пишет 17 ноября РИА Новости.

    Ранее суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными. Но вину еще одного фигуранта, Олега Пулатова, доказать не удалось, его причастность к использованию ЗРК «Бук» не установлена.

    Суд установил, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который якобы привезли из России на Украину, а потом вернули назад. При этом отмечается, что целью ракеты был военный самолет, а ее запуск был произведен с поля под поселком Первомайский в ДНР. Неизвестно, кто дал команду о запуске ракеты, однако суд счел, что фигуранты имели отношение к применению ЗРК.

    Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

    По версии Минобороны РФ, «Боинг» был сбит украинской ракетой 9M38 с номером 886 (год изготовления) 8720 (заводской номер) для ЗРК «Бук», выпущенной на заводе в 1986 году. По информации военного ведомства, боеприпас принадлежал вооруженным силам Украины и в Россию не возвращался. Подробнее о доказательствах Минобороны читайте на «Фонтанке».

    Обвиняемыми проходили четверо: бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Прокуратура требовала для фигурантов пожизненного заключения.

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