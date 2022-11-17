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    Стрелкова и еще двоих признали виновными в уничтожении MH17. Один оправдан

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    Суд в Гааге заочно признал виновными россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом и гибели 298 его пассажиров. Об этом 17 ноября пишет РИА Новости. Еще один россиянин, Олег Пулатов, оправдан. Решение зачитал судья Хендрик Стинхейс.

    Общую сумму компенсации родственникам жертв крушения суд оценил более чем в 16 млн евро.

    Суд установил, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который привезли из России на Украину, а потом вернули назад. При этом отмечается, что целью ракеты был военный самолет, а ее запуск был произведен с поля под поселком Первомайским в ДНР.

    Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

    По версии Минобороны РФ, «Боинг» был сбит украинской ракетой 9M38 с номером 886 (год изготовления) 8720 (заводской номер) для ЗРК «Бук», выпущенной на заводе в 1986 году. По информации военного ведомства, боеприпас принадлежал вооруженным силам Украины и в Россию не возвращался. Подробнее о доказательствах Минобороны читайте на «Фонтанке».

    Сегодня суд оглашает приговор по делу о крушении Boeing в июле 2014 года, в результате которого погибли все находившиеся на борту 298 человек. Обвиняемыми проходят четверо: бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Прокуратура требует для фигурантов пожизненного заключения.

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