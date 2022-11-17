Стрелкова и еще двоих признали виновными в уничтожении MH17. Один оправдан

Суд в Гааге заочно признал виновными россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом и гибели 298 его пассажиров. Об этом 17 ноября пишет РИА Новости. Еще один россиянин, Олег Пулатов, оправдан. Решение зачитал судья Хендрик Стинхейс.

Общую сумму компенсации родственникам жертв крушения суд оценил более чем в 16 млн евро.

Суд установил, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который привезли из России на Украину, а потом вернули назад. При этом отмечается, что целью ракеты был военный самолет, а ее запуск был произведен с поля под поселком Первомайским в ДНР.