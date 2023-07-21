«Увезли в неизвестном направлении». Задержан Игорь Стрелков

Силовики задержали Игоря Стрелкова, об этом 21 июля со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РБК, а также жена Стрелкова Мирослава Регинская.
«Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.
От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», — говорится в сообщении.
Супруга Стрелкова также добавила, что до сих пор о его местонахождении ей ничего не известно, на связь он не выходит.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) 9 июля провел «тайную» лекцию по итогам мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Встреча должна была пройти в книжном магазине «Листва», однако силовики заранее эвакуировали весь персонал из помещения после сообщения о бомбе. Стрелков выступает с резкой критикой Минобороны.