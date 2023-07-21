«Увезли в неизвестном направлении». Задержан Игорь Стрелков

Силовики задержали Игоря Стрелкова, об этом 21 июля со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РБК, а также жена Стрелкова Мирослава Регинская.



«Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.



От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», — говорится в сообщении.



Супруга Стрелкова также добавила, что до сих пор о его местонахождении ей ничего не известно, на связь он не выходит.

