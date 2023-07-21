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    «Увезли в неизвестном направлении». Задержан Игорь Стрелков

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    54 комментария

    Силовики задержали Игоря Стрелкова, об этом 21 июля со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РБК, а также жена Стрелкова Мирослава Регинская.

    «Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.

    От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», — говорится в сообщении.

    Супруга Стрелкова также добавила, что до сих пор о его местонахождении ей ничего не известно, на связь он не выходит.

    Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) 9 июля провел «тайную» лекцию по итогам мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Встреча должна была пройти в книжном магазине «Листва», однако силовики заранее эвакуировали весь персонал из помещения после сообщения о бомбе. Стрелков выступает с резкой критикой Минобороны.

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    Игорь Стрелков
    ЛАЙК7
    СМЕХ40
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ9
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    Комментарии 54

    Гость21 Июл 2023 в 14:18
    За боинг в 2014? За «птичка догорает за селом»?
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 14:17
    Телега хорошо идёт когда ее тянут в одну сторону стрелков потянул в одну сторону Пригожин в другую она не куда не поедет будущие поколение скажут путину спасибо
    +0−0
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