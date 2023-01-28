«Поток откровенной лжи». Стрелков отказался идти в ЧВК «Вагнер» после публичного выступления Пригожина

Заочный спор между создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и бывшим министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым), кажется, подошёл к концу. Экс-глава донецких ополченцев отказался от участия в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» после публичного выступления Пригожина.

«Насколько мне известно, он сделал один звонок, пока ни о чём не договорились. Уверен, что Стрелков поведёт себя, как законченное ****** [трус]», — заявил Пригожин днём 28 января. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

Предприниматель отметил, что среди командиров есть «пара десятков человек», озлобленных на Стрелкова, которые зададут в числе прочих вопросы о «сдаче Славянска» и «деньгах от украинского бизнесмена Рината Ахметова». По мнению Пригожина, «этот человек не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надёжностью».

Позже Гиркин в своём Telegram-канале отреагировал на слова Евгения Пригожина. Он подтвердил, что накануне общался с представителем главы ЧВК — Андреем Трошевым. Предметом разговора была организация встречи по его возможному участию в боевых действиях в составе военной компании.

«Речь шла о том, чтобы мне в течение двух суток выдвинуться в Луганск для личной беседы. На что я дал своё обещание. Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес, — полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК», — сказал он. Экс-глава донецких ополченцев объяснил, что не сможет служить под руководством человека, открыто обвинившего его «в предательстве России». Оскорбления в свой адрес он назвал «грязными».

Напомним, в четверг, 26 января, телеграм-каналы и СМИ взбудоражила дискуссия Пригожина и Стрелкова. Все началось с высказывания последнего, которое передали предпринимателю, — якобы Гиркин критикует руководителей ЧВК, но хвалит самих бойцов его штурмовых отрядов, которых «просто бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках» в Донбассе. Пригожин в ответ пригласил того в Луганск. Гиркин ответил, что подобные инициативы «должны быть подкреплены и развиты переговорами», однако никаких конкретных предложений он не получил, но готов их рассмотреть. Пригожин выразил готовность передать «какую-то бумажку» и телефон своего соратника Андрея Трошева, назначенного ответственным за связь. При этом, если же предложение не будет принято, и Стрелков «дает заднюю», предприниматель попросил бывшего главу донецких ополченцев больше ЧВК не беспокоить.