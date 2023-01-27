Пригожин пригласил Стрелкова на передовую. Тот подумает, но есть ещё третий

В четверг, 26 января, телеграм-каналы и СМИ взбудоражила внезапная дискуссия между двумя знаковыми фигурами военной операции на Украине. В заочном споре сошлись создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

Все началось с высказывания Стрелкова, которое передали предпринимателю — якобы Гиркин критикует руководителей ЧВК, но хвалит самих бойцов его штурмовых отрядов, которых «просто бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках» в Донбассе. Пригожин в ответ пригласил того в Луганск.

«Я, как старший начальник ЧВК «Вагнер», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу. (…) Сумеет воевать – хорошо. Убежит – будем считать дезертиром. Погибнет – похороним, как положено», – цитировала Пригожина его пресс-служба. В эффективность Стрелкова он верит слабо.



Сам Гиркин ответил, что подобные инициативы «должны быть подкреплены и развиты переговорами», никаких конкретных предложений он не получил, но готов их рассмотреть. Тем не менее экс-глава донецких ополченцев не намерен ехать в Донбасс только для того, чтобы выслушать предложения, которые «могут оказаться заведомо неприемлемыми». Пригожин на это сказал, что Гиркин «капризничает», но выразил готовность передать «какую-то бумажку» и телефон своего соратника Андрея Трошева, назначенного ответственным за связь. Если же предложение не будет принято и Стрелков «дает заднюю», предприниматель просит бывшего главу донецких ополченцев больше ЧВК не беспокоить.

Последнее слово в этом раунде осталось за Стрелковым. Он снова подчеркнул, что к нему пока никто не обращался, но предложения выслушать готов. Он пообещал также воздерживаться от дальнейших комментариев по теме трудоустройства в ЧВК. «Прошу Евгения Викторовича, если он действительно заинтересован в будущем в возможной совместной работе, в дальнейшем сдерживать свои эпитеты в мой адрес», – заключил Гиркин. Уже поздним вечером к дискуссии в публичном пространстве неожиданно присоединился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который ныне возглавляет инспекторскую группу военных советников в ДНР и ЛНР. Он заявил, что прекрасно помнит Гиркина по Боснии (судя по всему, речь о Югославских войнах в 1990-х годах).



«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже», – написал Рогозин.



Гиркин ответил и Рогозину тоже, заявив, что лично он их совместного пребывания на Балканах не припоминает. «Оказывается, Рогозин был в Боснии и, судя по риторике, даже там воевал со мной в одном отряде (раз он меня там помнит). Правда, я его там не помню, как и никто из моих боевых товарищей. Но ему из космоса виднее. Особенно после такой контузии, полученной в настоящем боевом ресторане», – заключил он. Мнение оппонента интересует бывшего министра обороны ДНР «меньше, чем совсем».

