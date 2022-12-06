Стрелков: Принять участие в боевых действиях не смог, вчера вернулся в Москву

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) не смог принять участие в боевых действиях спецоперации на Украине и вернулся в Москву. Об этом он рассказал 6 декабря в соцсетях.
«Нахожусь в Москве <…> Попытка принять непосредственное участие в боевых действиях против сил уважаемых киевских партнеров не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому», — написал Стрелков.
По словам экс-министра обороны ДНР, он в середине октября оказался на территории республики, явился в военкомат с просьбой о мобилизации и был зачислен в одну из рот. Долгое время, заявляет Игорь Стрелков, исполнял обязанности начальника штаба при формирующемся батальоне, который должен был принимать участие в боевых действиях.
Через некоторое время он выяснил, что не числится в личном составе подразделения и без законных оснований, считает Стрелков, выезжал с оружием в район проведения спецоперации.
Как уточняет Гиркин, такое положение дел показало ему, что дальнейшее пребывание в воинском подразделении не представляется возможным. «Вчера поздно вечером вернулся в Москву», — закончил он.
О своем нахождении на фронте Игорь Стрелков рассказал 14 октября в своем Telegram-канале. «С 14.10.2022 г. в действующей армии», — написал тогда экс-министр обороны ДНР.