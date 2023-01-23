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    «Найти и уничтожить». Рогозин пообещал отомстить тем, кто его ранил

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    Роскосмос сделал спутниковый снимок, который помог точно определить боевой расчет ВСУ, нанесший удар по гостинично-ресторанному комплексу «Шеш-Беш» в Донецке. Об этом рассказал бывший глава госкорпорации, пишет 23 января РИА Новости.

    «Добрые друзья, партнеры и товарищи» из Роскосмоса предоставили Рогозину снимок, сделанный в тот день одним из спутников. По его словам, удалось точно установить орудие, из которого производили выстрел. «Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить», — добавил Дмитрий Рогозин.

    Экс-глава Роскосмоса добавил, что как мужчина и офицер обязан отомстить, потому что в результате произошедшего он потерял своих близких.

    «Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи <…> Я обязан просто операцию «Возмездие» реализовать», — отметил Дмитрий Рогозин.

    Напомним, что Дмитрий Рогозин получил ранение в день своего рождения, 21 декабря, после обстрела в Донецке. Осколок вошёл ему выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Врачи из Донецка и Ростова на операцию не решились, и Рогозин перевезён в Москву. Помимо него, при обстреле пострадали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, военные советники и персонал гостиницы, два человека погибли.

    В момент обстрела вечером 21 декабря Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где отмечал свой день рождения. Политик получил осколочные ранения и был госпитализирован. По его мнению,     информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Рогозин полагает, что стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм.

    В ноябре 2022 года Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которые занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

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    Дмитрий РогозинДонбассУкраинаБоевые действия
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