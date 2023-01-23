«Найти и уничтожить». Рогозин пообещал отомстить тем, кто его ранил

«Добрые друзья, партнеры и товарищи» из Роскосмоса предоставили Рогозину снимок, сделанный в тот день одним из спутников. По его словам, удалось точно установить орудие, из которого производили выстрел. «Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить», — добавил Дмитрий Рогозин.

Роскосмос сделал спутниковый снимок, который помог точно определить боевой расчет ВСУ, нанесший удар по гостинично-ресторанному комплексу «Шеш-Беш» в Донецке. Об этом рассказал бывший глава госкорпорации, пишет 23 января РИА Новости.

Экс-глава Роскосмоса добавил, что как мужчина и офицер обязан отомстить, потому что в результате произошедшего он потерял своих близких.



«Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи <…> Я обязан просто операцию «Возмездие» реализовать», — отметил Дмитрий Рогозин.