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    Боевые действия на Украине

    Врачи не решаются оперировать Рогозина, его хотят перевезти в Москву

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    Бывший глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин будет транспортирован в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника.

    «Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — рассказал помощник.

    Пока Рогозин, получивший ранение в Донецке, остаётся в Военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Осколок мины находится у него в районе позвоночника, врачи считают, что извлечь его не получится. Ранение оказалось тяжелее, чем думали поначалу. В том же госпитале — ещё двое пострадавших в ходе обстрела. В ресторане «Шеш-Беш» супруга Рогозина получила тяжелую контузию, был ранен премьер-министр республики Виталий Хоценко, погибли двое, в том числе помощник Рогозина Михаил Бридасов.

    Чем сейчас занимается экс-глава Роскосмоса, помимо участия в боевых действиях, читайте на «Фонтанке».

    В момент обстрела вечером 21 декабря Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где отмечал свой день рождения. Политик получил осколочные ранения и был госпитализирован. По его мнению, информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Рогозин полагает, что стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм.

    Помощник Рогозина сообщил об удовлетворительном состоянии раненого. При этом врачи, по его словам, считают попавший в позвоночник осколок неизвлекаемым.

    В ноябре этого года Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которые занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы Роскосмоса занял бывший вице-премьер Юрий Борисов. Экс-глава госкорпорации подвел итог своей работы фразой: «Работайте, братья».

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