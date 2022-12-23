Врачи не решаются оперировать Рогозина, его хотят перевезти в Москву

Бывший глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин будет транспортирован в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника.



«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — рассказал помощник.



Пока Рогозин, получивший ранение в Донецке, остаётся в Военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Осколок мины находится у него в районе позвоночника, врачи считают, что извлечь его не получится. Ранение оказалось тяжелее, чем думали поначалу. В том же госпитале — ещё двое пострадавших в ходе обстрела. В ресторане «Шеш-Беш» супруга Рогозина получила тяжелую контузию, был ранен премьер-министр республики Виталий Хоценко, погибли двое, в том числе помощник Рогозина Михаил Бридасов.