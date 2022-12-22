Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен при обстреле в Донецке

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
Как 22 декабря сообщил РИА Новости помощник Рогозина, травмы получили и сопровождавшие его лица. Также ранен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, его жизнь вне опасности добавляет ТАСС.
В момент обстрела Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где политик, по данным СМИ, отмечал свой день рождения.
Помощник Рогозина добавил, что для удара, по мнению специалистов, была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR.