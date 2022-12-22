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    Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен при обстреле в Донецке

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    Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

    Как 22 декабря сообщил РИА Новости помощник Рогозина, травмы получили и сопровождавшие его лица. Также ранен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, его жизнь вне опасности добавляет ТАСС.

    В момент обстрела Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где политик, по данным СМИ, отмечал свой день рождения.

    Помощник Рогозина добавил, что для удара, по мнению специалистов, была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR.

    В ноябре этого года Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которые занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы «Роскосмоса» занял бывший вице-премьер Юрий Борисов. Экс-глава госкорпорации подвел итог своей работы фразой: «Работайте, братья».

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