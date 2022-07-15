«Работайте, братья». Рогозин подвел итоги своей работы в «Роскосмосе» и вспомнил полет Пересильд

«Роскосмос» в последние годы успешно развивался, несмотря на санкции со стороны «недружественных» стран. Об этом 15 июля заявил его уже бывший гендиректор Дмитрий Рогозин в своем обращении, которое показало РИА Новости.

«Спустя четыре года я оставляю отрасль, которая сумела выбраться из болота системного кризиса. Которая теперь имеет видение перспектив, активно работает над созданием принципиально новой и конкурентной ракетно-космической техники», — сказал он.



По словам Рогозина, космическая отрасль оказалась наиболее готовой к отражению санкций Запада благодаря вовремя развернутому импортозамещению, а зарплаты космонавтов выросли, их команда пополнилась новыми кадрами.



Среди технических достижений он обозначил стыковку модуля «Наука» с МКС, испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», разработку нового лунного пилотируемого корабля «Орел», готовится к запуску первый радиолокационный аппарат, в Филях строится Национальный космический центр.



Вспомнил экс-гендиректор и полет киноэкипажа. Тогда к МКС отправились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. По его словам, это позволило «вернуть интерес общества к космонавтике и отечественной космической науке».

«Ракетно-космическая промышленность вышла из системного кризиса. Аварийность — ноль. Отрасль возвращает к себе уважение и любовь наших граждан. Конечно, проблем еще много, но уже понятно, как их преодолеть», — сказал в конце Рогозин.

Свою речь он закончил фразой: «Работайте, братья», которую в 2016 году произнес лейтенант полиции Магомед Нурбагандов перед тем, как был убит боевиками, которые требовали от него призвать коллег уйти с работы.

