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    «Работайте, братья». Рогозин подвел итоги своей работы в «Роскосмосе» и вспомнил полет Пересильд

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    «Роскосмос» в последние годы успешно развивался, несмотря на санкции со стороны «недружественных» стран. Об этом 15 июля заявил его уже бывший гендиректор Дмитрий Рогозин в своем обращении, которое показало РИА Новости.

    «Спустя четыре года я оставляю отрасль, которая сумела выбраться из болота системного кризиса. Которая теперь имеет видение перспектив, активно работает над созданием принципиально новой и конкурентной ракетно-космической техники», — сказал он.

    По словам Рогозина, космическая отрасль оказалась наиболее готовой к отражению санкций Запада благодаря вовремя развернутому импортозамещению, а зарплаты космонавтов выросли, их команда пополнилась новыми кадрами.

    Среди технических достижений он обозначил стыковку модуля «Наука» с МКС, испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», разработку нового лунного пилотируемого корабля «Орел», готовится к запуску первый радиолокационный аппарат, в Филях строится Национальный космический центр.

    Вспомнил экс-гендиректор и полет киноэкипажа. Тогда к МКС отправились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. По его словам, это позволило «вернуть интерес общества к космонавтике и отечественной космической науке».

    «Ракетно-космическая промышленность вышла из системного кризиса. Аварийность — ноль. Отрасль возвращает к себе уважение и любовь наших граждан. Конечно, проблем еще много, но уже понятно, как их преодолеть», — сказал в конце Рогозин.

    Свою речь он закончил фразой: «Работайте, братья», которую в 2016 году произнес лейтенант полиции Магомед Нурбагандов перед тем, как был убит боевиками, которые требовали от него призвать коллег уйти с работы.

    В середине июня 2022-го глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом заявил, что развитие космической деятельности является наименее успешной госпрограммой в России.

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы «Роскосмоса» занял бывший вице-премьер Юрий Борисов.

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