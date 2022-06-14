Кудрин назвал космическую программу РФ наименее успешной. В «Роскосмосе» не согласны

В «Роскосмосе» поспорили с негативной оценкой главы Счетной палаты Алексея Кудрина об успешности развития космической госпрограммы России.
14 июня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Кудрин назвал наиболее успешными госпрограммы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программу «Доступная среда». С космосом хуже.
«Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки, — это развитие космической деятельности», — подчеркнул глава Счетной палаты.
В пресс-службе «Роскосмоса» заявили изданию РБК, что эффективность выполнения госпрограммы «Космическая деятельность России» соответствует уровню не менее 95%. В госкорпорации отметили, что провели 85 успешных пусков ракет-носителей различных классов подряд, что является рекордом для современной России. В то же время там уверены, что действующая методика оценки эффективности госпрограмм носит формальный характер и не учитывает различные внешние факторы, в том числе санкции против российской ракетно-космической промышленности и особенности космической деятельности.