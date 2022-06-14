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    Кудрин назвал космическую программу РФ наименее успешной. В «Роскосмосе» не согласны

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    18 комментариев

    В «Роскосмосе» поспорили с негативной оценкой главы Счетной палаты Алексея Кудрина об успешности развития космической госпрограммы России.

    14 июня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Кудрин назвал наиболее успешными госпрограммы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программу «Доступная среда». С космосом хуже.

    «Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки, — это развитие космической деятельности», — подчеркнул глава Счетной палаты.

    В пресс-службе «Роскосмоса» заявили изданию РБК, что эффективность выполнения госпрограммы «Космическая деятельность России» соответствует уровню не менее 95%. В госкорпорации отметили, что провели 85 успешных пусков ракет-носителей различных классов подряд, что является рекордом для современной России. В то же время там уверены, что действующая методика оценки эффективности госпрограмм носит формальный характер и не учитывает различные внешние факторы, в том числе санкции против российской ракетно-космической промышленности и особенности космической деятельности.

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    Комментарии (18)

    Mazzzz
    Уволили бы этого эффективного менеджера …
    Васисуалий Лошков
    не оценили акробата на батуте,,,,,,,,,,,,,,так зиговал по молодости)))))))
    Laplace
    Для осмысления собственных слов Кудрину было бы полезно слетать на Восточный.
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