Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса». Новый руководитель уже назначен

Президент Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Госпредприятие возглавит уже бывший вице-премьер Юрий Борисов. Соответствующие указы глава государства подписал 15 июля, сообщает пресс-служба Кремля.
Новый руководитель отечественной космонавтики Борисов сегодня же был уволен с поста вице-премьера по оборонной промышленности, который он занимал с 18 мая 2018 года. До этого он был заместителем министра обороны (2012-2018 гг.), первым зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве (2011-2012) и замминистра промышленности и торговли (2008-2011).
Рогозин же руководил «Роскосмосом» с 24 мая 2018 года. В начале 2022-го он говорил, что в этом году планируется провести около 30 космических пусков, в том числе более 10 коммерческих. Помимо основной деятельности, Дмитрий Олегович активно комментировал геополитическую ситуацию, говорил, что верит в инопланетян, и грозил врагам России, в том числе новой ракетой «Сармат».
Народную «популярность» Рогозину принесла фраза, сказанная весной 2014 года после введения первых антироссийских санкций. Тогда он посоветовал США использовать батуты вместо «Союзов» для доставки астронавтов на МКС. Уже в марте 2021 года он констатировал, что полеты новых американских пилотируемых кораблей пока «нестабильны», а значит «батут» работает «так себе».
В середине июня 2022-го глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом заявил, что развитие космической деятельности является наименее успешной госпрограммой в России.