«Пока, лохматый клоун!» Как российская элита провожает премьер-министра Великобритании

Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии стал темой дня для политических деятелей России.

Фото: Алексей Витвицкий/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Борис Джонсон занимал должность премьера Британии 2019 года, а до этого был главой МИДа и мэром Лондона. Его отставка связана со скандалом вокруг уже экс-заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин Криса Пинчера, который перебрал с алкоголем и приставал к двум мужчинам в элитном лондонском клубе для консерваторов.



Как утверждали СМИ, назначая Пинчера ранее на высокие посты, Джонсон знал о том, что в парламенте в отношении политика проводили расследование на тему домогательств. После скандала из правительства Великобритании начали массово увольняться министры. Сам Пинчер извинился и тоже подал в отставку.



Заявление об отставке Бориса Джонсона плюхнулось в пучину российской политики, и пошла кругами реакция. В выражениях не стеснялись.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

— Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Но, конечно, обращаем внимание. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже.



Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

— Всем очевидно — либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике — основные характеристики, которые дают эксперты. <...> Мораль — не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об неё можно, ими же и подавившись.

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности РФ:

— «Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности!



Первый пошёл… Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке.

P.S. Ждём новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ:

— Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось.

Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать.



Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца. Правильно лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика.



Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации РФ:

— Мы все видели, что главным ястребом и главным русофобом все последнее время выступал как раз господин Джонсон. <...> Он точно дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр, как политик. И, на мой взгляд, он все-таки заслуживает адекватную оценку».

Рамзан Кадыров, глава Чечни:



— Премьер-министр умудрился взять максимум из денег, направленных на помощь Украине, и больше ему на этом посту нечего ловить. Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям.

Схема обнала и распила денег британских налогоплательщиков проходит через Украину — самый удобный сегодня для махинаций канал. Финансовая помощь Великобритании направляется на киевские счета, где десятую часть из них действительно направляют на нужды ВСУ, а остальную часть власти Украины распиливают и выводят на счета подставных фирм. Ну и конечно же огромный кусок этого пирога достается инициатору этой помощи. Неофициально.



Дмитрий Рогозин, директор Роскосмоса:

— Если серьезно, то Борис оставил своему преемнику колоссальные проблемы в отношениях с Россией, начиная с судьбы британских преступных наёмников на Украине, убивавших наших граждан и соотечественников, и заканчивая в целом разрушением основ двусторонних отношений и воровством накопленных нашим народом и государством золотовалютных резервов.

Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия — За правду»:

— Пока, лохматый клоун! Британский премьер Борис Джонсон уходит в отставку. Якобы из-за друга-гомосексуалиста. Но всему виной — его русофобский курс, который вверг Британию в глубокий кризис. Для выхода из пике им пора прекратить гадить России и начать решать внутренние проблемы.

