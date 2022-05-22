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    Рогозин напугал всех воронкой от «Сармата» и посоветовал быть вежливее с Россией

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    31 комментарий

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал возможным агрессорам разговаривать вежливее с Россией и показал всем воронку, оставляемую баллистической ракетой «Сармат». Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале Рогозина в воскресенье, 22 мая.

    «Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее», — написал он.

    Месседж главы госкорпорации сопровождается видео с воронкой после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты. «С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет... ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная. Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага. А таких «Сарматов» у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — отметил Рогозин.

    «Фонтанка» писала, что глава Роскосмоса уже вспоминал о «Сармате» после рассуждений замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, чем Москва может ответить на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

    Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Диапазон ее боевого оснащения расширен, в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Этого удалось добиться благодаря энергомассовым характеристикам ракеты. МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод Красмаш (входит в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.

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    Комментарии (31)

    Cashmare
    видео лень смотреть, там продемонстрированы последствия чудесного излечения от запора этого товарища?
    Денеб
    Дмитрию Олеговичу - билет на Луну в один конец! Там ему самое место.......
    Never_Mind
    Размером российских пенсий никого не напугал?
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