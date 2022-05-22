Рогозин напугал всех воронкой от «Сармата» и посоветовал быть вежливее с Россией

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал возможным агрессорам разговаривать вежливее с Россией и показал всем воронку, оставляемую баллистической ракетой «Сармат». Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале Рогозина в воскресенье, 22 мая.
«Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее», — написал он.
Месседж главы госкорпорации сопровождается видео с воронкой после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты. «С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет... ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная. Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага. А таких «Сарматов» у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — отметил Рогозин.
«Фонтанка» писала, что глава Роскосмоса уже вспоминал о «Сармате» после рассуждений замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, чем Москва может ответить на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.