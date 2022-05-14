Грушко заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. Рогозин вспомнил о «Сармате»

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости ).

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет за собой политическую реакцию Москвы. Но решение будет приниматься не на эмоциях, сообщил 14 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Также, по словам дипломата, у России «нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции», но их присоединение к Североатлантическому альянсу «приведет к милитаризации севера». При этом, считает Грушко, пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе.



Эти слова Грушко уже успел прокомментировать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который напомнил о новой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».



«У России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. У «Сармата» по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая», — написал он в своем телеграм-канале.



Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину и объяснить свою позицию по членству в НАТО.