Грушко заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. Рогозин вспомнил о «Сармате»

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет за собой политическую реакцию Москвы. Но решение будет приниматься не на эмоциях, сообщил 14 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).
Также, по словам дипломата, у России «нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции», но их присоединение к Североатлантическому альянсу «приведет к милитаризации севера». При этом, считает Грушко, пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе.
Эти слова Грушко уже успел прокомментировать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который напомнил о новой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
«У России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. У «Сармата» по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину и объяснить свою позицию по членству в НАТО.