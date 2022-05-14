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    Грушко заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. Рогозин вспомнил о «Сармате»

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    20 комментариев

    Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет за собой политическую реакцию Москвы. Но решение будет приниматься не на эмоциях, сообщил 14 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    «Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

    Также, по словам дипломата, у России «нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции», но их присоединение к Североатлантическому альянсу «приведет к милитаризации севера». При этом, считает Грушко, пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе.

    Эти слова Грушко уже успел прокомментировать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который напомнил о новой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».

    «У России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. У «Сармата» по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая», — написал он в своем телеграм-канале.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину и объяснить свою позицию по членству в НАТО.

    12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Заявление о вступлении, как ожидается, Суоми подаст на следующей неделе вместе со Швецией. При этом согласны с присоединением этих стран к альянсу далеко не все его члены.

    МИД РФ в ответ заявил, что вступление Финляндии в НАТО станет угрозой национальной безопасности России и нарушит стабильность и безопасность в Северной Европе. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера.

    Потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО обсудил с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин.

    Что изменится и в чём основные риски такого шага, «Фонтанке» рассказали эксперты из Москвы и Хельсинки.

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    Комментарии (20)

    atty
    Про отсутствие враждебных намерений россии пусть финны у Украины спросят, так что финны всё правильно делают раз у них под боком такой неадекват в виде обнулённого.
    Эд Хэммет
    Для тех, кто забыл или не понял. Враждебных планов в отношении Украины у нас нет. Мы туда не вторгались и не планируем это. Россия никогда в истории ни на кого не нападала. Зато на Россию все нападают, в том числе и Финляндия это делала. С 1949 года и до сих пор на нас постоянно нападает НАТО.
    своих не бросаем
    Nürnberg 2.0 ждёт вас всех...
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