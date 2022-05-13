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    Глава МИД Финляндия: Россия — важный сосед, мы желаем мира, но должны быть готовы к чему угодно

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    21 комментарий

    Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели».

    «Если будет решение парламента, то мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция также рассматривает эти же сроки», — сказал министр о сроках подачи официального заявления на вступление в НАТО в интервью японскому телеканалу NHK, опубликованному 13 мая (цитата по РИА Новости).

    Хаависто подчеркнул, что Финляндия «желает мира на границе (с Россией), но мы должны быть готовы к тому, что произойти может что угодно».

    «Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во время Горбачева и Ельцина у нас были позитивные отношения. Однако в связи с военной операцией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными», — сказал министр.

    Он полагает, что переходный перед вступлением в НАТО является для Суоми «действительно опасным», но, учитывая поддержку Великобритании и других европейских стран, вряд ли «произойдет какая-то неразбериха, хотя нужно быть готовым и к этой ситуации».

    12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, это может быть сделано на следующей неделе.

    Комментируя ожидаемое вступление Финляндии в НАТО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это, безусловно, угрожает безопасности России и повлечет проработку мер для обеспечения безопасности.

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    Комментарии (21)

    mynine
    Я смотрю, первыми просыпаются поварята и тут же бросаются на заработки.
    Piter Russo
    Брежневский мирный договор СССР - Финляндия, до сих пор был в действии. Видимо финнами дали указание его разорвать.
    Vasya11
    "Хаависто подчеркнул, что Финляндия «желает мира на границе (с Россией), но мы должны быть готовы к тому, что произойти может что угодно»©.
    __________
    Интересно! Что он подразумевает под [что угодно]?
    Могут начать притеснять русскоязычное население и туристов/отдыхающих в Суоми? Начнут проводить факельные шествия с нацисткой символикой выкрикивая на весь мир антироссийские, унижающие/оскарбляющие достойнства народа РФ, речёвки?
    Что? Что, конкретно может произойти? Что следует ожидать России?
    Признаюсь. ЗАИНТРИГОВАЛ.
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