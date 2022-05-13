Глава МИД Финляндия: Россия — важный сосед, мы желаем мира, но должны быть готовы к чему угодно

Хаависто подчеркнул, что Финляндия «желает мира на границе (с Россией), но мы должны быть готовы к тому, что произойти может что угодно».

«Если будет решение парламента, то мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция также рассматривает эти же сроки», — сказал министр о сроках подачи официального заявления на вступление в НАТО в интервью японскому телеканалу NHK , опубликованному 13 мая (цитата по РИА Новости ).

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели».

«Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во время Горбачева и Ельцина у нас были позитивные отношения. Однако в связи с военной операцией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными», — сказал министр.



Он полагает, что переходный перед вступлением в НАТО является для Суоми «действительно опасным», но, учитывая поддержку Великобритании и других европейских стран, вряд ли «произойдет какая-то неразбериха, хотя нужно быть готовым и к этой ситуации».



12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, это может быть сделано на следующей неделе.



Комментируя ожидаемое вступление Финляндии в НАТО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это, безусловно, угрожает безопасности России и повлечет проработку мер для обеспечения безопасности.

