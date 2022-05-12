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    Президент и премьер Финляндии поддержали идею вступить в НАТО

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    6 комментариев

    Финские президент и премьер-министр объявили о том, что поддерживают членство страны Суоми в НАТО.

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    Комментарии (5)

    Pilat
    А что господа либеральные боты не интересуются, почему в этих странах не провели референдум по такому важному вопросу?
    Ах, этодругоевынепонимате....
    А-ха-ха-ха.
    Пусть вступают куда угодно, в любое гуано обоими ногами, главное чтобы они это гуано к нам на своих грязных ботинках не несли.
    274752513
    глупцы.. не знают, штоле, что нато - агрессивный блок, угрожающий мировому щастью? пока не поздно, вливайся в одкб!
    Klaus_Nesanta
    мы так не договаривались, наш президент говорил, что нату отодвинут и задвинут, а они нагло придвигаются
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