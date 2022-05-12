Президент и премьер Финляндии поддержали идею вступить в НАТО

Финские президент и премьер-министр объявили о том, что поддерживают членство страны Суоми в НАТО.
Новость дополняется.
Сейчас
+12˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, дождь
Ощущается как 10
4 м/с, ю-з
748мм
70%
Пробки
4/10
Финские президент и премьер-министр объявили о том, что поддерживают членство страны Суоми в НАТО.
Новость дополняется.
03 марта 2022, 19:13Заявку на вступление в ЕС подаёт ещё одна бывшая союзная республика
07 декабря 2021, 23:31Путин и Байден обсудили расширение НАТО на восток и военную помощь Украине
09 декабря 2021, 00:11«Наше предложение в силе». Генсек Столтенберг выступил за возобновление совета Россия-НАТО
02 мая 2022, 13:28СМИ сообщили, что Финляндия объявит решение о вступлении в НАТО 12 мая
21 февраля 2022, 17:23Путин: Байден заверил в неготовности НАТО к принятию Украины
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter