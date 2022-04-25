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    СМИ: Финляндия замедляет процесс подачи заявки на вступление в НАТО, а Швеция ускоряет. Страны могут одновременно подать заявки

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    9 комментариев

    Финляндия замедляет процесс подачи заявки на вступление в НАТО, а Швеция ускоряет его, чтобы страны смогли одновременно подать заявки в альянс. Об этом 25 апреля сообщает шведская газета Dagens Nyheter.

    «В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», — говорится в сообщении издания со ссылкой на источник в шведском правительстве (цитата по РИА Новости).

    Ранее «Фонтанка» писала о заявлении НАТО, что альянс постарается найти способы «относительно быстро» принять Швецию и Финляндию в свой состав, если те выразят желание присоединиться к альянсу.

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    Комментарии (9)

    AllaA
    Завидно?
    mailbox
    кто первый продаст недвижимость в финке, тот успеет еще по хорошей цене. остальным сочувствую.
    274172193
    Путин направил заявку Финляндии в НАТО 24 февраля.
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