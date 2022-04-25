СМИ: Финляндия замедляет процесс подачи заявки на вступление в НАТО, а Швеция ускоряет. Страны могут одновременно подать заявки

Финляндия замедляет процесс подачи заявки на вступление в НАТО, а Швеция ускоряет его, чтобы страны смогли одновременно подать заявки в альянс. Об этом 25 апреля сообщает шведская газета Dagens Nyheter.
«В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», — говорится в сообщении издания со ссылкой на источник в шведском правительстве (цитата по РИА Новости).
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении НАТО, что альянс постарается найти способы «относительно быстро» принять Швецию и Финляндию в свой состав, если те выразят желание присоединиться к альянсу.