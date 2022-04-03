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    Генсек НАТО пообещал Швеции и Финляндии «относительно быстрое» принятие их в состав альянса

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    НАТО найдет способы «относительно быстро» принять Швецию и Финляндию в свой состав, если те выразят желание присоединиться к альянсу. Об этом 3 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, <...> со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников [по НАТО], мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — сказал он в эфире телеканала CNN (цитата по ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявлял, что Финляндия сможет вступить в НАТО в ускоренном порядке, если финский народ примет такое решение. Также он отмечал, что финские вооруженные силы «полностью отвечают военным стандартам альянса», поэтому в случае присоединения Финляндии их интеграция к военной системе НАТО не должна занять много времени.

    Премьер-министр Финляндии Санна Марин предложила к весне определиться с позицией по поводу вхождения страны в НАТО, отметив, что Россия «не тот сосед, каким ее считали».

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    Комментарии (27)

    Piter Russo
    Пара дивизий тополей очень хорошо будет смотреться на Кубе, и еще пара в Сирии)
    Romamenn
    Следующие Беларуссия и Казахстан!
    allyouneedislove
    если открыть карту на Фигандексе, то от Украины до МСК 753 км по прямой, а от Финляндии до МСК 793 км...

    40 км разницы...

    я это говорю на глазок, как вижу....

    и чё теперь, после вступления Финляндии в OTAN будет очередная "спецоперация"? =/

    хотелось бы понимать, к чему детей готовить - в смысле рожать сразу их за рубежом? =/
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