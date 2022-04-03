Генсек НАТО пообещал Швеции и Финляндии «относительно быстрое» принятие их в состав альянса

НАТО найдет способы «относительно быстро» принять Швецию и Финляндию в свой состав, если те выразят желание присоединиться к альянсу. Об этом 3 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



«Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, <...> со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников [по НАТО], мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — сказал он в эфире телеканала CNN (цитата по ТАСС.



Ранее Столтенберг заявлял, что Финляндия сможет вступить в НАТО в ускоренном порядке, если финский народ примет такое решение. Также он отмечал, что финские вооруженные силы «полностью отвечают военным стандартам альянса», поэтому в случае присоединения Финляндии их интеграция к военной системе НАТО не должна занять много времени.

