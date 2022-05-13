    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    7 м/с, зап

    750мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Эрдоган негативно оценил процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    1206
    2 комментария

    Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и не оценивает происходящее положительно. Об этом 13 мая заявил президент страны Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

    «Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим. Скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», — сказал он.

    Накануне стало известно, что президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

    12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Заявление о вступлении, как ожидается, Суоми подаст на следующей неделе вместе со Швецией.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    OttoVonNasmorck
    Иными словами, НАТО не резиновое.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close