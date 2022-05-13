Эрдоган негативно оценил процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и не оценивает происходящее положительно. Об этом 13 мая заявил президент страны Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим. Скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», — сказал он.

