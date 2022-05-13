Путин обсудил с Совбезом угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Об этом 13 мая сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — цитирует Пескова ТАСС.



Также на совещании обсуждался ход военной спецоперации на Украине и ряд вопросов в контексте предстоящего саммита ОДКБ. По словам Пескова, министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе спецоперации.

