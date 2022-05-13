Путин обсудил с Совбезом угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Об этом 13 мая сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — цитирует Пескова ТАСС.
Также на совещании обсуждался ход военной спецоперации на Украине и ряд вопросов в контексте предстоящего саммита ОДКБ. По словам Пескова, министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе спецоперации.
«Наряду с текущими вопросами министр обороны [Сергей] Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.
В совещании также участвовали, по информации агентства, премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы СБ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Заявление о вступлении, как ожидается, Суоми подаст на следующей неделе вместе со Швецией.