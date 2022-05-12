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    МИД РФ: Россия вынуждена принять меры военно-технического характера в ответ на вступление Финляндии в НАТО

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    29 комментариев

    Вступление Финляндии в НАТО станет угрозой национальной безопасности России и нарушит стабильность и безопасность в Северной Европе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ от 12 мая. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера.

    МИД указал, что политика неприсоединения обеспечивала безопасность и равновесие в регионе. «Зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история», — сообщает министерство.

    Вступление в НАТО, как заявляет МИД, станет прямым нарушением Парижского мирного договора 1947 г., предусматривающего обязательство сторон не заключать союзы или участвовать в коалициях, направленных против одной из них, а также Договора 1992 г. между Россией и Финляндией об основах отношений.

    «В Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага. <...> Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности», — резюмировали в МИД, добавив, что «будем реагировать по ситуации».

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, это может быть сделано на следующей неделе.

    Комментируя ожидаемое вступление Финляндии в НАТО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это, безусловно, угрожает безопасности России и повлечет проработку мер для обеспечения безопасности.

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    Комментарии (29)

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    Что ж, скоро придется Финляндии помогать в становлении демократии в молодой Ингерманландский республике. Для начала провести люстрации, которая затронет работников бот центров Пригожина.
    Артёm
    Лично я в случае чего на стороне Финов буду в случае чего и точка.
    Ref
    Фактически Финляндия и Швеция уже давно члены НАТО, просто теперь это будет официально...
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