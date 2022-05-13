Президент Финляндии намерен позвонить Путину, чтобы объяснить решение по НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что на решение страны вступить в НАТО повлияли требования России о нерасширении альянса, но он намерен позвонить Владимиру Путину, чтобы объяснить свою позицию.



«Я не из тех, кто тихонько крадется из-за угла. Так что да, я позвоню ему и скажу, что ситуация изменилась. Что мы оба знаем», — сказал политик газете Dagens Nyheter, которое приводит ТАСС. Он выразил сомнения, что отношения с Россией останутся на прежнем уровне, но намерен продолжать диалог.



«Мы не вернемся к тому, к чему привыкли, но Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы у нас не было все время большой напряженности на границе. Можно прагматично заниматься повседневными делами», — сказал Ниинистё.

