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    Президент Финляндии намерен позвонить Путину, чтобы объяснить решение по НАТО

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    3 комментария

    Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что на решение страны вступить в НАТО повлияли требования России о нерасширении альянса, но он намерен позвонить Владимиру Путину, чтобы объяснить свою позицию.

    «Я не из тех, кто тихонько крадется из-за угла. Так что да, я позвоню ему и скажу, что ситуация изменилась. Что мы оба знаем», — сказал политик газете Dagens Nyheter, которое приводит ТАСС. Он выразил сомнения, что отношения с Россией останутся на прежнем уровне, но намерен продолжать диалог.

    «Мы не вернемся к тому, к чему привыкли, но Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы у нас не было все время большой напряженности на границе. Можно прагматично заниматься повседневными делами», — сказал Ниинистё.

    12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. Заявление о вступлении, как ожидается, Суоми подаст на следующей неделе вместе со Швецией.

    МИД РФ в ответ заявил, что вступление Финляндии в НАТО станет угрозой национальной безопасности России и нарушит стабильность и безопасность в Северной Европе. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера.

    Потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО обсудил с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин.

    Что изменится и в чём основные риски такого шага, «Фонтанке» рассказали эксперты из Москвы и Хельсинки.

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    Комментарии (3)

    Ref
    Пусть поторопится- в полночь прекращается подача электроэнергии из России в Финляндию...
    Леонтий
    НАТО должно собирать монатки и убираться с Балтики.Так предусмотрено.
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