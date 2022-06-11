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    «Нас могут исследовать подобно микробам». Рогозин признался, что верит в инопланетян

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    8 комментариев

    Дмитрий Рогозин считает возможным существование инопланетных цивилизаций. Об этом он сообщил в эфире «Россия 24», пишут РИА Новости 11 июня.

    Как сообщает издание, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал себя сторонником теории, что во Вселенной может существовать более разумная и технологически развитая цивилизация, чем наша.

    «Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной. Я отношу себя к сторонникам именно этого понимания», — цитирует издание слова чиновника.

    По словам Рогозина, советские летчики-испытатели, как и летчики НАСА, видели в воздухе необъяснимые явления в 1970-х годах. Возможно, что за человечеством следят более могущественные цивилизации, но у землян нет технологий, чтобы это обнаружить.

    «Есть ли иная жизнь кроме нашей и есть ли у этой жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие? Не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам», — приводит издание слова Рогозина.

    Пока же исследования в области уфологии в основном обнаруживают, что сообщения о появлениях пришельцев оказываются ложными. За следы инопланетян принимают атмосферные и другие явления естественного происхождения.

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    Комментарии (8)

    Алик-1
    Это ещё хорошо, если мы под лупой инопланетян. Хуже если мы дипломная работа инопланетного студента, которую утилизируют после защиты диплома
    vfhbr
    «Я счел бы за счастье оказаться в одном окопе с защитниками Славянска» Так мечтал Рогозин восемь лет назад. А теперь, когда такая возможность появилась, он мечтает о встрече с инопланетянами.
    Leo64
    То, что инопланетный разум есть (и был), - и ежу понятно. Слишком уж много на Земле всяких странных вещей. Рогозин, видимо, думает, что открыл "америку"? Смешной. Оказалось, что некоторые разумные мысли и у него появляются. Неожиданно))
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