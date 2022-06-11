«Нас могут исследовать подобно микробам». Рогозин признался, что верит в инопланетян

Как сообщает издание, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал себя сторонником теории, что во Вселенной может существовать более разумная и технологически развитая цивилизация, чем наша.

«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной. Я отношу себя к сторонникам именно этого понимания», — цитирует издание слова чиновника.

По словам Рогозина, советские летчики-испытатели, как и летчики НАСА, видели в воздухе необъяснимые явления в 1970-х годах. Возможно, что за человечеством следят более могущественные цивилизации, но у землян нет технологий, чтобы это обнаружить.

«Есть ли иная жизнь кроме нашей и есть ли у этой жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие? Не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам», — приводит издание слова Рогозина.

Пока же исследования в области уфологии в основном обнаруживают, что сообщения о появлениях пришельцев оказываются ложными. За следы инопланетян принимают атмосферные и другие явления естественного происхождения.