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    Боевые действия на Украине

    Олег Царев: Ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале

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    Ранения экс-главы Роскомоса Дмитрия Рогозина оказались тяжелее, чем казалось поначалу. Об этом написал 22 декабря экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.

    Царев также добавил, что супруга Рогозина получила тяжелую контузию.

    Рогозин и еще двое пострадавших ранее были доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Еще несколько раненых военных советников находятся на лечении в ДНР, их состояние стабилизировано, но врачи пока не разрешают транспортировку.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что помимо Рогозина был ранен премьер-министр республики Виталий Хоценко. Еще два человека погибли, в том числе помощник Рогозина.

    В момент обстрела вечером 21 декабря Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где отмечал свой день рождения. Политик получил осколочные ранения и был госпитализирован. По его мнению, информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Рогозин полагает, что стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм.

    Помощник Рогозина сообщил об удовлетворительном состоянии раненого. При этом врачи, по его словам, считают попавший в позвоночник осколок неизвлекаемым.

    В ноябре этого года Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которые занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы Роскосмоса занял бывший вице-премьер Юрий Борисов. Экс-глава госкорпорации подвел итог своей работы фразой: «Работайте, братья».

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