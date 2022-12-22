Олег Царев: Ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале

Ранения экс-главы Роскомоса Дмитрия Рогозина оказались тяжелее, чем казалось поначалу. Об этом написал 22 декабря экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.



Царев также добавил, что супруга Рогозина получила тяжелую контузию.



Рогозин и еще двое пострадавших ранее были доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Еще несколько раненых военных советников находятся на лечении в ДНР, их состояние стабилизировано, но врачи пока не разрешают транспортировку.



Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что помимо Рогозина был ранен премьер-министр республики Виталий Хоценко. Еще два человека погибли, в том числе помощник Рогозина.

