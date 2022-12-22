Рогозина с ранением доставили в военный госпиталь Ростова-на-Дону

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который получил ранение в Донецке в ходе обстрела, доставлен в военный госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом 22 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на его помощника.



По его словам, Рогозин и еще двое пострадавших доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Медики проводят осмотр и оказывают им необходимую помощь. Кроме того, еще несколько раненых военных советников находятся на лечении в ДНР, их состояние стабилизировано, но врачи пока не разрешают транспортировку.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что помимо Рогозина был ранен премьер-министр республики Виталий Хоценко. Еще два человека погибли.

