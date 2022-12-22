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    Медики считают, что осколок мины из позвоночника Рогозина удалить невозможно

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    Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценивает свое состояние после ранения как удовлетворительное. Об этом 22 декабря сообщает РБК со ссылкой на помощника Рогозина.

    По оценке медиков, осколок мины, попавший в позвоночник Рогозина, неизвлекаем, то есть удалить его не получится, передает РИА Новости.

    «Свое состояние Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводят очередную перевязку. Попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем», — рассказал помощник.

    Рогозин получил ранение вчера, когда отмечал свой день рождения, во время обстрела гостиницы и ресторана в Донецке. Его лечат донецкие врачи.

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