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    Боевые действия на Украине

    При обстреле гостиницы в Донецке погибли два человека, которые находились рядом с Рогозиным

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    При обстреле гостиницы в Донецке, где получили ранения экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, погибли два человека. Об этом 22 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин отметил, что смертельные ранения получили люди, которые находились рядом с Рогозиным, пишет РИА Новости.

    В момент обстрела вечером 21 декабря Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где отмечал свой день рождения. Политик получил осколочные ранения и был госпитализирован. По его мнению, информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Рогозин полагает, что стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм.

    Помощник Рогозина сообщил об удовлетворительном состоянии раненого. При этом врачи, по его словам, считают попавший в позвоночник осколок неизвлекаемым.

    В ноябре этого года Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которые занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы Роскосмоса занял бывший вице-премьер Юрий Борисов. Экс-глава госкорпорации подвел итог своей работы фразой: «Работайте, братья».

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