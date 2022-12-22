При обстреле гостиницы в Донецке погибли два человека, которые находились рядом с Рогозиным

При обстреле гостиницы в Донецке, где получили ранения экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, погибли два человека. Об этом 22 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.



Пушилин отметил, что смертельные ранения получили люди, которые находились рядом с Рогозиным, пишет РИА Новости.



В момент обстрела вечером 21 декабря Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где отмечал свой день рождения. Политик получил осколочные ранения и был госпитализирован. По его мнению, информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Рогозин полагает, что стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм.

