С тыла раненный Рогозин. Давайте посмотрим, чем занят бывший вице-премьер и глава Роскосмоса

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение в спину (и чуть ниже спины, пишут некоторые телеграм-каналы) в свой день рождения. Гостинично-ресторанный комплекс «Шеш-Беш» на окраине Донецка, где проходило празднество, обстреляли. Как предположил виновник торжества, по наводке — «кто-то слил информацию».
Сама гостиница была примечательна тем, что здесь последние месяцы проживала группа военных советников «Царские волки», «вожаком» которой и является Дмитрий Рогозин. Совместно они занимались военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Сейчас Рогозин находится в военном госпитале Ростова-на-Дону в удовлетворительном состоянии и обещает в ближайшее время вернуться на фронт.
Скучать в госпитале политик скорее всего не будет. Совсем недавно он явил себя миру как писатель — его книга «На Западном фронте бес перемен» должна выйти в ближайшее время, и как поэт, став соавтором песни Дениса Майданова «Сарматушка». Правда, потом застеснялся и пост с признанием, что написал слова в самолете после успешного испытания «Сармата», удалил.
Примечательно, что «Сармат» — это еще и позывной Дмитрия Рогозина. Говорит, не выбирал, товарищи так называют. Но слова нового хита Майданова: «И несёт боевое дежурство наш могучий красавец "Сармат"» наталкивают на несколько иные мысли.