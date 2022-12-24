Рогозина доставили в московский госпиталь. «Неизвлекаемый» осколок будут удалять

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доставлен в госпиталь в московском регионе. Медики планируют вытащить из его тела осколок мины, который раньше назвали неизвлекаемым. Об этом сообщают новостные агентства, в частности ТАСС и РИА Новости.



«Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — рассказал журналистам 24 декабря помощник Рогозина.



В столичные госпитали, по его словам, транспортировали ещё двух военных советников, раненных при обстреле в Донецке. Два пострадавших военных советника пока находятся в тяжелом состоянии в Донецке, ещё один — в Ростове-на-Дону.

