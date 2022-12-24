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    Рогозина доставили в московский госпиталь. «Неизвлекаемый» осколок будут удалять

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    Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доставлен в госпиталь в московском регионе. Медики планируют вытащить из его тела осколок мины, который раньше назвали неизвлекаемым. Об этом сообщают новостные агентства, в частности ТАСС и РИА Новости.

    «Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — рассказал журналистам 24 декабря помощник Рогозина.

    В столичные госпитали, по его словам, транспортировали ещё двух военных советников, раненных при обстреле в Донецке. Два пострадавших военных советника пока находятся в тяжелом состоянии в Донецке, ещё один — в Ростове-на-Дону.

    Перед своей операцией Рогозин хочет посетить прощание со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым — его состояние здоровья экс-главы «Роскосмоса» позволяет побывать на похоронах.

    Рогозин был ранен 21 декабря, в свой день рождения, при обстреле Донецка. Мталлический осколок размером 8 на 6 мм вошёл выше правой лопатки недалеко от позвоночника, едва не задев лёгкое. Донецкие и ростовские врачи не решились на операцию.

    В момент обстрела вечером 21 декабря Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где отмечал свой день рождения. Политик получил осколочные ранения и был госпитализирован. По его мнению, информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Рогозин полагает, что стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм.

    В ноябре этого года Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которые занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы Роскосмоса занял бывший вице-премьер Юрий Борисов. Экс-глава госкорпорации подвел итог своей работы фразой: «Работайте, братья».

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