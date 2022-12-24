Помощник Рогозина рассказал, куда попал осколок. Это не место «пониже спины»

Детали ранения, которое получил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, раскрыл 24 декабря его помощник. По его словам, врачи зафиксировали у Рогозина контузию, а также проникающее ранение металлического осколка размером 8 на 6 мм выше правой лопатки. Других ранений у него нет.
«Металлический осколок размером 8х6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел лёгкое», — сказал помощник (цитата по «Интерфаксу»).
Сам Рогозин заявил журналистам, что позже собирается снова поехать на Донбасс. «Во второй половине января планирую вернуться к форме», — цитирует его ТАСС.
«Дело чести вернуться», — отметил Рогозин.
Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин был ранен 21 декабря, в свой день рождения, при обстреле Донецка. Некоторые телеграм-каналы писали, что осколок попал чуть ниже спины. Донецкие и ростовские врачи не решились на операцию. Транспортировки в Москву Рогозин ждал в одной из больниц Ростова-на-Дону.