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    Писал о Крыме и невыплатах военным. Что ФСБ вменила арестованному Игорю Стрелкову

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    14 комментариев

    Основания для уголовного преследования Игоря Стрелкова следствие отыскало в его соцсетях. Бывший министр обороны ДНР в конце мая разместил посты о Крыме и невыплатах военным.

    «Первый касается Крыма, второй — неудовлетворительного снабжения военнослужащих», — сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Молохов 21 июля. — «Не было экспертизы, есть заключение специалиста института криминалистики ФСБ, в котором не содержатся подписи специалиста о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения».

    Следствие московского УФСБ возбудило дело о публичных призывах к экстремизму 18 июля. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В материалах есть показания жителя Крыма и жителя Белгорода. Жалоб они никуда не направляли, но посты произвели на обоих негативное впечатление.

    Стрелкова задержали утром 21 июля, в этот же день предъявили обвинение и арестовали на два месяца по ходатайству старшего следователя по особо важным делам из УФСБ. Необходимость стражи он обосновал в том числе известностью фигуранта, его многочисленными связями в правоохранительных органах и навыками конспирации, полученными в оперативном подразделении.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Стрелков заверил, что не намерен скрываться и попросил домашний арест. Его защитник — любую меру, не связанную с заключением. Ходатайство отложить решение, чтобы собрать документы в том числе о состоянии здоровья обвиняемого, осталось без удовлетворения.

    Адвокат заявил, что решение об аресте будет обжаловано.

    О том, кто такой Игорь Стрелков и какую роль он сыграл в отношениях Украины и России, читайте на «Фонтанке».

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    Игорь Стрелков
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    Комментарии 14

    Гость21 Июл 2023 в 21:24
    Да, нет слов- классика- после путча было награждение непричастных, сейчас наказание невиновных. И зачем такой стране победа? Впрочем люди помоложе делают выводы и покидают эту юдоль.
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 21:23
    ФСБ -это служба. Она не может быть хорошей, плохой или удовлетворительной.
    Вот только парни из этой службы несут и несли свою роль достойно.
    Гражданские позиции они понимают, как никто другой госслужащий, но не несут никакой ответственности за коррупционную составляющую их руководителей.
    В целом службе твердая "четверка".
    +0−0
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