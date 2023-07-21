Писал о Крыме и невыплатах военным. Что ФСБ вменила арестованному Игорю Стрелкову

Основания для уголовного преследования Игоря Стрелкова следствие отыскало в его соцсетях. Бывший министр обороны ДНР в конце мая разместил посты о Крыме и невыплатах военным.

«Первый касается Крыма, второй — неудовлетворительного снабжения военнослужащих», — сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Молохов 21 июля. — «Не было экспертизы, есть заключение специалиста института криминалистики ФСБ, в котором не содержатся подписи специалиста о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения».

Следствие московского УФСБ возбудило дело о публичных призывах к экстремизму 18 июля. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В материалах есть показания жителя Крыма и жителя Белгорода. Жалоб они никуда не направляли, но посты произвели на обоих негативное впечатление.

Стрелкова задержали утром 21 июля, в этот же день предъявили обвинение и арестовали на два месяца по ходатайству старшего следователя по особо важным делам из УФСБ. Необходимость стражи он обосновал в том числе известностью фигуранта, его многочисленными связями в правоохранительных органах и навыками конспирации, полученными в оперативном подразделении.

«Фонтанка.ру»

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



