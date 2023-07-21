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    Игорь Стрелков заключен под стражу

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    18 комментариев

    Мещанский суд Москвы 21 июля избрал меру пресечения для Игоря Стрелкова, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил бывшего министра обороны ДНР под стражу до 18 сентября, передает MSK1.RU.

    В ходе заседания Стрелкова охраняли не приставы, а сотрудники УФСБ по Москве и Московской области. Изначально следствие настаивало на закрытом заседании, но суд ходатайство отклонил. На аресте следствие настаивало в связи с тем, что Стрелков обладает навыками конспирации.

    Игоря Стрелкова задержали утром 21 июля после обыска в его квартире. В этот момент общественный и политический деятель был один дома, свидетельницей оперативных мероприятий была только консьержка. После того, как Стрелкова увезли, несколько часов адвокаты не могли выяснить, где он находится. Оказалось, что на Лубянке. О том, кто такой Игорь Стрелков и какую роль он сыграл в отношениях Украины и России, читайте на «Фонтанке».

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    Игорь Стрелков
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    Комментарии 18

    Гость21 Июл 2023 в 19:41
    Свободу Стрелкову!
    +0−1
    Потёртый русский21 Июл 2023 в 19:41
    А ведь мог спокойно и сытно сидеть свое пожизненное в Гааге
    +1−0
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