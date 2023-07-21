Игорь Стрелков заключен под стражу

Мещанский суд Москвы 21 июля избрал меру пресечения для Игоря Стрелкова, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил бывшего министра обороны ДНР под стражу до 18 сентября, передает MSK1.RU.



В ходе заседания Стрелкова охраняли не приставы, а сотрудники УФСБ по Москве и Московской области. Изначально следствие настаивало на закрытом заседании, но суд ходатайство отклонил. На аресте следствие настаивало в связи с тем, что Стрелков обладает навыками конспирации.



Игоря Стрелкова задержали утром 21 июля после обыска в его квартире. В этот момент общественный и политический деятель был один дома, свидетельницей оперативных мероприятий была только консьержка. После того, как Стрелкова увезли, несколько часов адвокаты не могли выяснить, где он находится. Оказалось, что на Лубянке. О том, кто такой Игорь Стрелков и какую роль он сыграл в отношениях Украины и России, читайте на «Фонтанке».

