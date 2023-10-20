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    Дело Дарьи Треповой* зарегистрировано в суде

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    Уголовное дело о терроризме поступило во Второй западный окружной военный суд (ЗОВС) Москвы. Вероятно, рассматривать его будут на выездном заседании в Петербурге.

    Дело зарегистрировано в суде накануне, сказано в карточке, которая была обновлена 20 октября, убедилась Фонтанка». Оно пока не передано на рассмотрение. Подсудность определяет УПК, слушать дело будет тройка судей.

    Вероятно, судьям 2-го ЗОВС придется ехать в командировку в Петербург — как это было, например, когда судили устроивших теракт в петербургском метро. Ходатайствовать о рассмотрении в особом порядке Дарья Трепова* не имеет права — для статей, по которым наказание может быть больше десяти лет, такая возможность не предусмотрена.

    Трепову обвиняют в подделке документов с целью скрыть преступление (до 4 лет лишения), хранении взрывных устройств группой лиц (до 15 лет) и теракте с причинением смерти (до пожизненного, но для женщин такое наказание не предусмотрено).

    Защищает ее адвокат Дмитрий Касинцев.

    *Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию украинских кураторов принесла в кафе на Университетской набережной, где проходила встреча с Владленом Татарским, начинённую взрывчаткой статуэтку и передала её военкору. Он погиб, ранения в результате взрыва получили 52 человека.

    Девушку задержали на Парнасе в квартире знакомого Дмитрия Касинцева, «Фонтанка» рассказывала подробности её допроса. Касинцеву вменили укрывательство особо тяжкого преступления. Он под домашним арестом в Петербурге. Трепова под стражей в Москве.Организаторами теракта СК считает гражданина Украины Юрия Денисова* и проживающего там же журналиста Романа Попкова*. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

    *Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    Комментарии 1

    Гость20 Окт 2023 в 12:53
    че там десант в Гостомеле уже окопался?
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