Дело Дарьи Треповой* зарегистрировано в суде

Уголовное дело о терроризме поступило во Второй западный окружной военный суд (ЗОВС) Москвы. Вероятно, рассматривать его будут на выездном заседании в Петербурге.
Дело зарегистрировано в суде накануне, сказано в карточке, которая была обновлена 20 октября, убедилась Фонтанка». Оно пока не передано на рассмотрение. Подсудность определяет УПК, слушать дело будет тройка судей.
Вероятно, судьям 2-го ЗОВС придется ехать в командировку в Петербург — как это было, например, когда судили устроивших теракт в петербургском метро. Ходатайствовать о рассмотрении в особом порядке Дарья Трепова* не имеет права — для статей, по которым наказание может быть больше десяти лет, такая возможность не предусмотрена.
Трепову обвиняют в подделке документов с целью скрыть преступление (до 4 лет лишения), хранении взрывных устройств группой лиц (до 15 лет) и теракте с причинением смерти (до пожизненного, но для женщин такое наказание не предусмотрено).
Защищает ее адвокат Дмитрий Касинцев.
*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.