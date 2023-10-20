Дело Дарьи Треповой* зарегистрировано в суде

Уголовное дело о терроризме поступило во Второй западный окружной военный суд (ЗОВС) Москвы. Вероятно, рассматривать его будут на выездном заседании в Петербурге.



Дело зарегистрировано в суде накануне, сказано в карточке, которая была обновлена 20 октября, убедилась Фонтанка». Оно пока не передано на рассмотрение. Подсудность определяет УПК, слушать дело будет тройка судей.



Вероятно, судьям 2-го ЗОВС придется ехать в командировку в Петербург — как это было, например, когда судили устроивших теракт в петербургском метро. Ходатайствовать о рассмотрении в особом порядке Дарья Трепова* не имеет права — для статей, по которым наказание может быть больше десяти лет, такая возможность не предусмотрена.

