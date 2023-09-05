Владельцу петербургской квартиры, где пряталась Трепова*, предъявлено новое обвинение

Следствие изменило взгляд на действия Дмитрия Касинцева, в квартире которого задержали подозреваемую во взрыве на Университетской набережной в Петербурге. Свободы ему это не добавило.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 5 сентября, Выборгский районный суд продлил Касинцеву домашний арест до 11 октября, но теперь обвинение звучит иначе. Его дело переквалифицировали с несообщения о теракте (205.6) на укрывательство (316).
Касинцев мог не знать о теракте, что логично — взрыв на Университетской изначально сочли убийством. О том, что СК изменил квалификацию, ведомство сообщило вечером 3 апреля уже после задержания и допроса Треповой*.
В полную неосведомлённость Касинцева не верят. По версии следствия, он осознавал, что гостья его квартиры причастна к особо тяжкому преступлению, но разрешил ей остаться и не выдал.
«Дважды сообщил сотрудникам полиции ложные сведения об отсутствии девушки в своем жилище», — ретранслирует пресс-служба позицию следователя. Новое обвинение фигуранту предъявлено 6 июля.
Санкции второй части 316-й статьи УК РФ предусматривают принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев, а также лишение свободы до двух лет. Минимальное наказание — штраф до 200 тысяч рублей.
За несообщение о теракте предусмотрены штраф до 100 тысяч и максимум год лишения свободы.
*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.