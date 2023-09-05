Владельцу петербургской квартиры, где пряталась Трепова*, предъявлено новое обвинение

Следствие изменило взгляд на действия Дмитрия Касинцева, в квартире которого задержали подозреваемую во взрыве на Университетской набережной в Петербурге. Свободы ему это не добавило.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 5 сентября, Выборгский районный суд продлил Касинцеву домашний арест до 11 октября, но теперь обвинение звучит иначе. Его дело переквалифицировали с несообщения о теракте (205.6) на укрывательство (316).

Касинцев мог не знать о теракте, что логично — взрыв на Университетской изначально сочли убийством. О том, что СК изменил квалификацию, ведомство сообщило вечером 3 апреля уже после задержания и допроса Треповой*.