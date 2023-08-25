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    Взрыв на Университетской

    Суд продлил арест Треповой*, обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе

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    Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Дарье Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе, сообщает 25 августа пресс-служба суда. Напомним, тогда в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский.

    Фото: Басманный районный суд города Москвы
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    Меру пресечения Треповой продлили до 2 декабря. ТАСС отмечает, что заседание по просьбе следствия проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

    Басманный районный суд города Москвы

    О продлении содержания Треповой под стражу просил Следственный комитет. Ранее СМИ сообщали, что следствие завершено и её якобы увезли в Петербург.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел вечером 2 апреля. В этот момент в заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Мужчина погиб на месте от полученных ранений, пострадали 40 человек. Взрывчатка, по мнению следствия, была в статуэтке, которую Трепова презентовала военкору.

    *Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Фото: Басманный районный суд города Москвы

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